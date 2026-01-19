Italien zählt auch 2026 zu den führenden Ländern im europäischen Outdoor- und Campingtourismus. Bei den Pincamp Awards, die jährlich auf der Tourismusmesse in Stuttgart vergeben werden und als „Oscars des Open-Air-Tourismus“ gelten, ging der Hauptpreis in der Kategorie „Innovation and Progress“ an das Union Lido Mare in Cavallino-Treporti bei Venedig. Die traditionsreiche Anlage wurde für ihre Innovationskraft und ihr hohes Nachhaltigkeitsniveau ausgezeichnet. Auch Südtiroler Anlagen schnitten gut ab. <BR \/><BR \/>In Trentino Südtirol wurden folgende Campingplätze ausgezeichnet: Family & Wellness Vidor Resort (San Giovanni di Fassa), Lago Levico Camping Village (Levico Terme), Luxury Camping Schlosshof Resort, (Lana) Camping Schartner Alm (Ritten), Camping Residence Sägemühle (Prad am Stilfser Joch) und Caravanpark Sexten.<BR \/><BR \/>Regional liegt Venetien mit 18 ausgezeichneten Anlagen an der Spitze, gefolgt von Trentino-Südtirol und der Toskana mit jeweils sechs. Weitere Superplatz-Auszeichnungen gingen unter anderem an Betriebe in Friaul-Julisch Venetien, der Lombardei, dem Piemont, der Emilia-Romagna sowie in Kampanien und Sardinien.<h3>\r\n2.600 Camping- und Ferienanlagen in ganz Italien<\/h3>Im Rahmen der Veranstaltung bestätigte der ADAC Campingführer zudem die Vergabe des renommierten Qualitätssiegels „Superplatz“ an 40 Campingplätze und Feriendörfer in Italien. Die Auszeichnungen würdigen unter anderem nachhaltige Konzepte, familienfreundliche Angebote, moderne Infrastruktur und die landschaftliche Lage der Anlagen. In 28 der 40 prämierten Betriebe ist Urlaub auch mit Hund möglich.<BR \/><BR \/>„Italien liegt europaweit beim Angebot an Superplatz-Campinganlagen auf Rang zwei hinter Frankreich. Das bestätigt die wachsende Attraktivität des Open-Air-Tourismus“, sagte Alberto Granzotto, Präsident des Verbands Faita Federcamping. Der Sektor erwirtschafte in Italien einen Gesamtumsatz von rund acht Milliarden Euro und umfasse landesweit etwa 2.600 Camping- und Ferienanlagen.<BR \/><BR \/>Zusätzlich vergab der niederländische Automobilclub ANWB auf der Messe Auszeichnungen an besonders hochwertige europäische Campingplätze. In Italien wurde das Camping Village Europa Silvella in San Felice del Benaco (Brescia) als „Best Family Friendly Campsite Abroad“ geehrt.