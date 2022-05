Overtourism, Krisen, Pandemie: Und jetzt? Overtourism, Krisen, Pandemie: Und jetzt?

Tourismus hat in Südtirol eine lange Tradition. Doch die Welt ist im Wandel – und mit ihr auch der Tourismus. Am Eurac Center for Advanced Studies wurde die Beobachtungsstelle für nachhaltigen Tourismus gegründet – „um datenbasiert die richtigen Entscheidungen zu treffen“, erklärt Leiter Harald Pechlaner.