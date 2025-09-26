<BR \/><BR \/>Es ist eine der größten und bedeutendsten Investitionen des Tiefkühlwarenherstellers: ein komplett automatisiertes Tiefkühllager samt Logistikzentrum. Am gestrigen Freitag erfolgte der Spatenstich des Neubaus auf dem Firmengelände in Leifers. <BR \/><BR \/>Mit dem neuen Lagerhaus sollen zentrale Prozesse automatisiert und digitalisiert werden und zudem soll der Energieverbrauch gesenkt werden. „Das neue Lager steigert Effizienz und Produktivität“, erklärte Präsident Stefan Pan. Beides sei entscheidend, um den Wettbewerbsvorteil zu sichern und den eingeschlagenen Wachstumskurs des Unternehmens fortzusetzen. „Wer nicht investiert, hat keine Zukunft“, betonte Pan.<BR \/><BR \/>Durch das neue Lager wird die Lagerkapazität verdreifacht. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant. Die Gesamtkosten des Bauvorhabens sind nicht bekannt. <h3>\r\n„Wir wachsen zweistellig“<\/h3>Das Projekt ist ein wichtiger Schritt, um auf die steigende Nachfrage im In- und Ausland zu reagieren und die Produktionsabläufe für die Zukunft zu rüsten. „Wir wachsen nämlich zweistellig“, so Pan. Rund drei Viertel der Produktion werden ins Ausland exportiert. Die wichtigsten Märkte sind Europa, es wachsen jedoch auch die Märkte in den Vereinigten Staaten und Südamerika. <BR \/><BR \/>Das Familienunternehmen Pan gehört zu den führenden Herstellern von Tiefkühlspezialitäten in Europa. Angefangen vom bekannten Pan-Strudel reicht heute das Sortiment von Apfelküchl über Pizzette bis hin zum Kaiserschmarrn.