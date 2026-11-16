Die Dimensionen des Reichtums sind beeindruckend: Die reichsten fünf Prozent der Steuerpflichtigen erklärten gegenüber dem Finanzamt Einkünfte in Höhe von 14 Milliarden Euro. Das entspricht rund einem Drittel der gesamten Einkünfte der 1,2 Millionen Einwohner zählenden Metropole.<BR \/><BR \/>Wie stark der Wohlstand in Mailand in den vergangenen Jahren gewachsen ist, zeigt auch ein Blick zurück. 2014 gab es in der Stadt rund 28.780 Steuerpflichtige mit einem Jahreseinkommen von mehr als 120.000 Euro. Zusammen erklärten sie Einkünfte in Höhe von 8,14 Milliarden Euro. Innerhalb eines Jahrzehnts ist ihre Zahl deutlich gestiegen, während die deklarierten Einkünfte dieser Gruppe um nahezu sechs Milliarden Euro zunahmen. Mailand entwickelt sich damit immer mehr zu einer europäischen Hochburg des Reichtums, in der sich die Vermögen zunehmend konzentrieren.<BR \/><BR \/>Doch was macht die Stadt für Superreiche so attraktiv? Ein entscheidender Faktor ist die Steuerpolitik Italiens. Mit der sogenannten Flat Tax hat das Land ein besonderes Steuermodell geschaffen, das sich gezielt an wohlhabende Ausländer richtet, die ihren steuerlichen Wohnsitz nach Italien verlegen. Unter bestimmten Voraussetzungen können sie ihre ausländischen Einkünfte mit einer festen jährlichen Pauschalsteuer abgelten, anstatt sie regulär in Italien zu versteuern. Voraussetzung ist unter anderem, dass sie mindestens neun der vergangenen zehn Jahre steuerlich im Ausland ansässig waren. Seit dem 1. Jänner 2026 beträgt die Pauschalsteuer für neue Teilnehmer 300.000 Euro jährlich. Die Regelung kann bis zu 15 Jahre genutzt werden. Für Menschen mit extrem hohen internationalen Einkünften ist das ein ausgesprochen attraktives Angebot. Ein Milliardär, der beispielsweise jährlich 50 Millionen Euro an ausländischen Einkünften erzielt, kann unter den entsprechenden Voraussetzungen mit einer Pauschalsteuer von 300.000 Euro auskommen. Italien bietet internationalen Vermögenden damit einen erheblichen steuerlichen Anreiz.<BR \/><BR \/>Zusätzlichen Rückenwind erhält Mailand durch die steuerpolitischen Veränderungen in Großbritannien. Seit April 2025 ist dort das bisherige, für reiche Ausländer besonders günstige Steuersystem abgeschafft. Für manche Unternehmer, Investoren und Finanzmanager hat die britische Hauptstadt dadurch an Attraktivität verloren. Sie orientieren sich neu - und Mailand gehört zu den Gewinnern dieser Entwicklung. Zunehmend gilt die italienische Metropole als Alternative zu London, Zürich oder Dubai.<BR \/><BR \/>Der Zustrom der Superreichen hinterlässt inzwischen auch auf dem Immobilienmarkt deutliche Spuren. Besonders begehrt sind luxuriöse Wohnungen in Brera, im exklusiven Mode- und Einkaufsviertel Quadrilatero della Moda, im modernen Geschäftsviertel Porta Nuova und im historischen Stadtzentrum. Viele der wohlhabenden Neuankömmlinge leisten sich zusätzlich eine Villa am Comer See, wo sie Ruhe, Privatsphäre und ein exklusives Lebensumfeld genießen können.<BR \/><BR \/>Von dieser Entwicklung profitieren internationale Investoren, Eigentümer hochwertiger Immobilien, Banken, Anwaltskanzleien und Vermögensverwalter ebenso wie Luxushotels, Spitzenrestaurants und exklusive Geschäfte. Doch der Boom hat eine Kehrseite. Während die internationale Elite immer mehr Geld in die Stadt bringt, wird das Leben für viele ihrer Einwohner zunehmend unbezahlbar. Vor allem junge Berufstätige, Familien und Menschen mit durchschnittlichen Einkommen leiden unter den hohen Mieten und den steigenden Lebenshaltungskosten.<BR \/><BR \/>Immer mehr Familien sehen sich gezwungen, Mailand zu verlassen und in die umliegenden Gemeinden auszuweichen. Was zunächst wie ein Ausweg aus den explodierenden Wohnkosten erscheint, bedeutet für viele einen erheblichen Verlust an Lebensqualität: Lange Arbeitswege, überfüllte Verkehrsmittel und ein anstrengendes Pendlerleben gehören für sie zunehmend zum Alltag. Der soziale Unmut wächst. Die Proteste gegen die hohen Energie- und Lebenshaltungskosten eskalierten am 17. und 18. Oktober in schwere Ausschreitungen mit Plünderungen und Verwüstungen. Dabei zeigte sich, dass das glänzende Bild der reichen Metropole eine zunehmend angespannte soziale Wirklichkeit verdeckt.