Seit 1. Jänner 2023 leitet Robert Zampieri den Raiffeisenverband Südtirol mit seinen 359 Mitgliedsgenossenschaften. Er war damals auf den langjährigen Generaldirektor Paul Gasser gefolgt. <BR \/><BR \/>Nun sollen Zampieri und der Verband nach nur knapp zwei Jahren aber wieder getrennte Wege gehen, wie aus gut informierten Kreisen verlautete. Offiziell soll die Entscheidung zwar erst heute im Verwaltungsrat bekannt werden, de facto steht sie aber schon fest. <h3>\r\nZampieri hat eine lange Karriere in der heimischen Genossenschaftswelt hinter sich<\/h3>Die Hintergründe sind noch unklar. Aus internen Kreisen heißt es, die Vertreter der landwirtschaftlichen Genossenschaften stünden zwar hinter ihrem Generaldirektor, doch gebe es Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Vertretern der Raiffeisenkassen. <BR \/><BR \/>Von anderen gut informierten Personen heißt es hingegen, Zampieri verlasse den Verband aus rein persönlichen und familiären Gründen. Er selbst war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. <h3>\r\nSein Werdegang<\/h3>Zampieri hat eine lange Karriere in der heimischen Genossenschaftswelt hinter sich: Er war zunächst fünf Jahre lang Geschäftsführer von Bio-Vinschgau und Marketingleiter im Verband der Vinschgauer Produzenten für Obst und Gemüse (VIP), bevor er 2004 Geschäftsführer der Milkon und – nach der Fusion von Mila und Senni – 2013 Geschäftsführer der Bergmilch Südtirol wurde. <BR \/><BR \/>Südtirols größte Sennereigenossenschaft hat er bis zu seinem Wechsel an die Spitze des Raiffeisenverbandes geleitet. Daneben ist Zampieri seit 2010 Obmann der Raiffeisenkasse Unterland und sitzt seit 2009 auch in den Gremien des Raiffeisenverbandes, wo er von 2015 bis 2022 Obmannstellvertreter war.