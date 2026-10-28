<BR \/><b>Frau Pittschieler, Sie sagen es gibt Denkfallen, in die Frauen immer wieder tappen. Welche?<\/b><BR \/>Rafaela Pittschieler: Da gibt es einige, aber beispielhaft würde ich drei nennen. Erstens: die Vorstellung, dass Frauen viel besser im Organisieren und viel gewissenhafter sind als Männer.<BR \/><BR \/><b>Und das stimmt nicht?<\/b><BR \/>Pittschieler: Das ist nur eine Schublade, in die wir gerne Männer und Frauen stecken, eine pauschale Behauptung, die aber nicht unbedingt stimmt. Die Wahrheit ist: Es gibt viele Frauen, die super organisiert sind, aber es gibt auch Frauen, die weniger gut organisiert sind – und bei Männern ist es umgekehrt genauso. Ein weiteres Beispiel ist die weit verbreitete Meinung, dass Kinder die Mütter viel mehr brauchen würden als die Väter. Dabei weiß man inzwischen aus der Bindungstheorie, dass das überhaupt nicht stimmt. Kinder brauchen Liebe, Fürsorge und jemanden, der da ist, sie können aber zu beiden Elternteilen eine enge Bindung aufbauen. <BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76920937_quote" \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Was ist das Problem mit diesen Denkfallen?<\/b><BR \/>Pittschieler: Sie führen dazu, dass bei der Arbeitsaufteilung in der Familie immer viel bei den Frauen hängen bleibt. Und das hat zur Folge, dass Frauen zwar viele arbeiten, aber eben weniger erwerbstätig sind.<BR \/><BR \/><b>Und das wiederum führt zu geringeren Einkommen und später einmal zu einer geringeren Rente und schlimmstenfalls zu Altersarmut …<\/b><BR \/>Pittschieler: Genau. Denn wenn man diese Denkfallen nicht auflöst, bleibt man immer wieder beim Gleichen stehen: Die Erwerbstätigkeit der Frauen reduziert sich über die Jahre. <BR \/><BR \/><b>Und die dritte Denkfalle?<\/b><BR \/>Pittschieler: Man redet nicht über Geld – im Beruf nicht, aber auch in der Familie nicht. Das führt dazu, dass man die Dinge einfach wenig plant und wenig vorausdenkt. Aber Ehen können auch scheitern, und wenn man dann nicht vorgesorgt hat, landet man eventuell in einer schwierigen Situation. Besonders als Frau.<BR \/><BR \/><b>Sie sagen auch, manchmal erlegen sich Frauen selbst eine Art Denkverbot auf …<\/b><BR \/>Pittschieler: Ja, meistens dann, wenn sie merken, dass etwas nicht ganz stimmig ist. Zum Beispiel sind sich viele Frauen oft bewusst, dass es mit ihrer Pension im Alter einmal nicht gut ausschauen wird, sagen dann aber: „Darum kümmere ich mich später“...<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378032_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>... und wollen nicht darüber nachdenken. <BR \/><\/b>Pittschieler: Aber genau in diese Falle sollte man nicht tappen: Denn Zeit ist beim Pensionsaufbau ein wesentlicher Faktor.<BR \/><BR \/><b>Sind manche Frauen vielleicht auch zu bequem, sich diesen Themen zu stellen?<\/b><BR \/>Pittschieler: Das würde ich so pauschal nicht sagen. Oft geht es eher darum, dass sie sich nicht trauen. Deshalb ist es wichtig, sie zu stärken und ihnen Mut zu machen. Frauen dürfen für sich kämpfen und Forderungen stellen. Es sollen nicht immer nur die wenigen „Kampffrauen“ sich nach vorne stellen, denn das Thema beschäftigt alle Frauen. Da sage ich: Werdet aktiv, zeigt euch.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76921292_quote" \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Aber was bringt es im Einzelfall, sich als Frau zum Beispiel beim „Equal Pay Day“ mit auf den Platz zu stellen? Das löst doch das Problem der Kinderbetreuung und der Schwierigkeiten, für die eigene Rente vorzusorgen, nicht?<\/b><BR \/>Pittschieler: Das Thema ist sehr komplex und hat viele Fäden, die irgendwo zusammenlaufen. Ich vergleiche das gerne mit einer Suppe: Da kann man auch nicht sagen, diese eine Zutat reicht aus, um eine gute Suppe zu kochen. Und so sind es auch hier viele Komponenten, die ineinandergreifen. Es gibt ein paar konkrete, kleine Dinge, die jede Frau sofort tun kann, aber es geht auch darum, tief verwurzelte Einstellungen und Überzeugungen abzulegen. Wenn wir das nicht tun, werden weiterhin viele Automatismen greifen, die es uns unmöglich machen, an all die Themen heranzugehen, die es braucht, um zu einem guten Ergebnis zu kommen.<BR \/><BR \/><b>Stichwort kleine, konkrete Dinge: Was empfehlen Sie?<\/b><BR \/>Pittschieler: Ein wichtiger Punkt ist die Information. Da sind Netzwerke wie das unsere, Wnet, sehr hilfreich. Dort kann man sich austauschen, erhält Informationen und kann von anderen lernen. Der erste Schritt ist aber sicher, sich über die eigene konkrete Situation klar zu werden – auch zum Beispiel im Hinblick auf die Themen Gütergemeinschaft und Gütertrennung: Wo stehe ich? Was sind meine Themen? Was ist mein rechtlicher Status? Sobald man das weiß, tun sich auch die Handlungsfelder auf. Pauschale Ratschläge zu geben, ohne die persönliche Situation von jemandem zu kennen, sind dagegen schwierig.<h3>\r\nZum Thema: Das Frauennetzwerk Wnet<\/h3>Seit 20 Jahren gibt es das Frauennetzwerk Wnet. Es will Frauen darin stärken, ihren beruflichen Weg zu gehen, und engagiert sich für faire Chancen im Berufsleben. <BR \/>Mittlerweile zählt der Verein über 170 Mitglieder. Dazu gehören Berufseinsteigerinnen ebenso wie Selbstständige und Frauen in Führungspositionen. Der Verein steht aber allen Frauen – und auch Männern – offen. Wnet organisiert unter anderem Informationsabende mit Experten und einen monatlichen Stammtisch für die Mitglieder.