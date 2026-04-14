<BR \/>Das Internetportal „hundehotels.info“ zeichnet bereits seit einigen Jahren die besten Hotels aus, die besonders auf die Bedürfnisse von Vierbeinern und deren Besitzern eingehen. Unter den rund 700 Betrieben aus 13 europäischen Ländern konnten sich fünf aus Südtirol behaupten, und zwar sind es dieselben Namen wie im Vorjahr. <BR \/><BR \/>Das Hotel „Mair am Ort“ in Dorf Tirol sicherte sich Platz sechs und verbesserte sich damit um zwei Positionen in der aktuellen Rangliste. Gleichzeitig gilt das Hotel damit als bestes Hundehotel Italiens. Seit 2010 spezialisiert sich Gastgeberin Elisabeth Prünster auf den Urlaub mit Hund. Unter anderem bietet sie Wanderungen, gemeinsame Gassi-Runden und Ausflüge zum Hunde-Erlebnisspielplatz an.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1301526_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ebenfalls verbessern konnte sich das Hotel „Schwarzer Adler“ in Seis am Schlern, das vom 34. auf den 27. Rang nach oben rutschte, und das „Wiesenhof Garden Resort“ in St. Leonhard in Passeier, welches sich vom 40. auf den 36. Platz verbesserte. Auf Rang 46 folgt das Hotel „Hirben Natururlaub“ in Niederdorf und auf Platz 49 das „Wanderhotel Vinschgerhof“ in Schlanders. <h3>\r\nPlatz eins geht nach Österreich<\/h3>Der erste Platz geht dieses Jahr in die Steiermark: das „Almfried Hotel & Romantikchalet“ in Ramsau am Dachstein. Es folgen das „Hundesort Waldeck“ in Philippsreut (Bayern) und das Hotel „Grimming Dogs & Friends“ in Rauris (Salzburg).