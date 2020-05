Piaggio wehrt sich erfolgreich gegen Imitat aus China

Ein von einer chinesischen Firma registriertes Design sei vom Amt der EU für geistiges Eigentum (EUIPO) für ungültig erklärt worden, teilte der Piaggio am Montag mit. Die chinesische Ausführung sei 2019 auf der Motorrad-Messe EICMA in Mailand vorgestellt und nach einer Beschwerde der Rollerschmiede aus Pontedera (Toskana) wieder von dort entfernt worden.Im EUIPO-Urteil hieß es, die chinesische Ausführung gebe Merkmale des Vespa-Modells Primavera „ziemlich genau“ wieder und lasse einen „eigenen Charakter“ vermissen. Daher müsse es für ungültig erklärt werden.Die Beschwerde über den chinesischen Hersteller war laut Piaggio eine von diversen Rechtsbemühungen gegen Fälschungen und Nachahmer des weltberühmten Motorrollers. Das Vorgehen des Unternehmens hat nach eigenen Angaben allein in den vergangenen 2 Jahren zur Streichung von mehr als 50 eingetragenen Handelsmarken geführt.

dpa