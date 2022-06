Pinzger: „Das können wir nicht mittragen“

„ Die Verkehrsbelastung kann aber nicht pauschal dem heimischen Tourismus in die Schuhe geschoben werden. ” — Manfred Pinzger, HGV-Präsident

Manfred Pinzger: Ja, wir konnten die Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe wieder öffnen, auch die Skigebiete waren offen. Aber aufgrund der verschiedenen Einreisebestimmungen, der Corona-Regeln und der Einstufung Italiens als Hochrisikogebiet kam es zu vielen Ausfällen und Absagen, was sich natürlich auf die Nächtigungszahlen auswirkte. Das eingetretene Minus war also zu erwarten.Pinzger: Das täuscht. Man hatte sich für Mai eine gute Buchungssituation erwartet. Das ist so aber nicht eingetreten, die Betriebe waren bei weitem nicht ausgelastet, auch nicht die 4- und 5-Sterne-Hotels. Und auch im Juni ist die Buchungssituation noch verhalten. Dazu muss gesagt werden, dass erst am 26. Mai in Deutschland und Österreich Christi Himmelfahrt war und dieser Tag traditionell von vielen genutzt wird, um nach Südtirol aber auch an den Gardasee und weiter südwärts zu fahren. Dabei wird unser Land durchquert. Die dadurch aufgetretene Verkehrsbelastung kann aber nicht pauschal dem heimischen Tourismus in die Schuhe geschoben werden.Pinzger: Ehrlich gesagt, nein. Der Landesrat hätte sollen das Konzept mitsamt den Details präsentieren. Die Bürgermeister konnten gar nicht anders, als das Konzept in dieser Form zurückzuweisen. Auch wir als HGV würden gerne alle Details des Konzeptes kennen, bevor wir es gutheißen, oder nicht gutheißen. Zudem scheint es, dass die Umsetzung des Konzeptes sehr kompliziert werden wird. Unsere Kritik richtet sich zudem nach wie vor daran, dass nur für die gewerblichen Beherbergungsbetriebe keine oder kaum eine Entwicklung mehr zugelassen wird. Das können wir nicht mittragen.