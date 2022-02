Pinzger: „Die Gräben sind tief“

„Das sind alles sehr positive Signale“, sagt Pinzger zu STOL. Er sei davon überzeugt, dass nach Österreich und der Schweiz auch Italien und danach auch Südtirols wichtigster Tourismusmarkt, Deutschland, die „Tore wieder öffnen werden“.„So wie es derzeit ausschaut, deutet alles auf Entspannung hin, die Zahlen sinken und daher ist es auch an der Zeit, dass die Corona-Maßnahmen gelockert werden“, glaubt der HGV-Präsident, fügt aber hinzu: „Immer nach wissenschaftlichem Ermessen.“Dass die einzelnen Länder rund um Südtirol lockern, sei natürlich auch für den heimischen Tourismus äußerst wichtig: „Sowohl die österreichischen, als auch die Schweizer Touristen sind für uns sehr wichtig.“Pinzger glaubt daher, dass sich diese Entwicklung nicht nur positiv auf die anstehende Frühjahrssaison auswirken werde, sondern auch schon vorher: „Ich getraue mich zu sagen, dass die Skigebiete diese Lockerungen spüren werden, in positiver Hinsicht.“ Der HGV-Chef rechnet damit, dass die Südtirols Skigebiete rund um Fasching und Ostern noch einmal einen Aufschwung erleben werden.Insgesamt sei die Wintersaison bislang durchwachsen gewesen: „Ich denke, wir werden am Ende um bis zu 40 Prozent weniger Umsatz machen wie in der Wintersaison 2019.“Nichtsdestotrotz blickt Pinzger optimistisch in die Zukunft: „Ich glaube wirklich, dass wir nun wieder in Richtung Normalität unterwegs sind.“ Eines aber müsse noch gelingen: „Wir müssen die Gesellschaft wieder zusammenbringen, die Gräben sind tief.“

