Pinzger: „Für 150 Bären reicht der Platz nicht aus“

Von der Nachrichtenagentur ANSA dazu befragt fordert der Präsident des Hotelier- und Gastwirteverbandes Manfred Pinzger Maßnahmen zur Einschränkung der Bärenpopulation im Trentino.„Es ist ein Fakt, dass für rund 150 Bären der Wald bzw. das Territorium im Trentino nicht ausreicht, und somit Maßnahmen dringend notwendig sind“, meint Pinzger.„Bekanntlich grenzen wir an das Nonstal an, deshalb zirkulieren auch bei uns Bären, vereinzelte sind bereits gesichtet worden. Es besteht dringender Handlungsbedarf sei es bei den Bären wie auch bei den Wölfen, bevor noch weitere Übergriffe passieren“, so Pinzger.