Pinzger: „Gut, dass die Bargeld-Freiheit wieder hergestellt wird“

Die niedrige Bargeldgrenze in Italien war für den Kampf gegen die Steuerhinterziehung eingeführt worden. Die neue Regierung betont aber, dass diese Maßnahme wenig gebracht habe. Daher auch die geplante, deutliche Anhebung der Grenze auf 10.000 Euro (hier lesen Sie mehr dazu). Manfred Pinzger: Man konnte erwarten, dass mit der neuen italienischen Regierung eine Korrektur vorgenommen wird, was die Bargeldgrenze anbelangt. Das ist auch nötig, denn wenn man immer wieder vom europäischen Gedanken spricht, dann muss man die Maßnahmen auch an andere europäische Länder angleichen (In Österreich und Deutschland gibt es keine Bargeld-Obergrenze, Anm. d. Red.).Pinzger: Wenn man, wie es in Italien bislang der Fall war, ausschert und ganz eigene Regeln erlässt, dann führt das nur zu Verwirrung und teilweise auch zu Verärgerung. Daher ist es nur zu begrüßen, wenn die Bargeldgrenze deutlich angehoben werden soll. Es ist gut, dass die Bargeld-Freiheit wieder hergestellt wird.Pinzger: Es ist so, dass im Hotelbereich der größte Teil der Kunden mit Karte bezahlt. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch Urlauber, die darauf bestehen, mit Bargeld zu bezahlen. Diese Freiheit sollte man den Kunden auch gewähren können und mit dem Vorhaben der neuen Regierung ist das auch wieder der Fall.