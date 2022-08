Pinzger: „Viele Urlauber sind unsicher und stornieren wieder“

„ Die Sommersaison läuft zwar gut, aber vom Vor-Corona-Niveau sind wir noch weit entfernt. ” — Manfred Pinzger, HGV-Präsident

„ Viele Urlauber sind vorsichtig geworden, da sie nicht wissen, wie sich die wirtschaftliche Situation und die Energie- und Lebenshaltungskosten entwickeln werden. ” — Manfred Pinzger, HGV-Präsident

Manfred Pinzger: Im Frühjahr hat man noch die Auswirkungen und die damit zusammenhängende Unsicherheit des Ukraine-Krieges gespürt. Das ist zum Teil auch jetzt noch der Fall. Seit Juni darf man aber nicht klagen, das schöne Wetter hat dazu geführt, dass viele Urlauber Südtirol besucht haben und immer noch besuchen. Vor allem in der Hitzezeit in den vergangenen Wochen, waren die höhergelegenen Gebiete in Südtirol sehr gut gebucht, da man sich dort etwas Abkühlung erhoffte.Pinzger: Nein. Von ausgebucht sind wir weit entfernt. Die Sommersaison läuft zwar gut, aber vom Vor-Corona-Niveau sind wir noch weit entfernt – zum einen, weil man spürt, dass wieder andere Märkte geöffnet sind, etwa die Türkei oder Griechenland, zum anderen, weil die Leute unsicher sind.Pinzger: Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die hohen Energiekosten lassen viele Urlauber vorsichtiger sein. Das sieht man an den Stornierungen. Viele Urlauber, die schon frühzeitig gebucht haben, stornieren nun wieder, aber auch was den Herbst und Winter anbelangt, so gibt es noch wenige Buchungen bzw. schon einige Stornierungen.Pinzger: So ist es. Und sie sind vorsichtig geworden, da sie nicht wissen, wie sich die wirtschaftliche Situation und die Energie- und Lebenshaltungskosten entwickeln werden.