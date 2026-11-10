Der Verband der Seilbahnunternehmer Südtirols begrüßt diese Anpassung der Landesgesetzgebung, da somit Rechtssicherheit geschaffen wurde und einheitliche Standards für alle Betreiber gelten. „Die wesentliche Neuerung der staatlichen Bestimmung besteht darin, dass erstmals auch Langlaufloipen, Rodel- und Rennrodelbahnen und deren technische Eigenschaften und Einstufung geregelt werden“, erklärt der Präsident des Verbandes der Seilbahnunternehmer, Helmut Sartori. <h3>\r\nDie Neuerungen<\/h3>Für Rodelbahnen gilt damit eine Mindestbreite von drei Metern und ein Quergefälle von maximal 15 Prozent (mit Ausnahme von kurzen Abschnitten, die auch steiler sein können). Neu ist auch die Einführung von Klassifizierungen der Langlaufloipen in blaue, sog „leichte Pisten“ und mittelschwere (rote Pisten) sowie auch schwierige Pisten (schwarze Pisten) – ähnlich wie bei den Skipisten. <BR \/><BR \/>Auch eine entsprechende Beschilderung wird ab heuer notwendig. Weiters wurde die Verwendung von Beschilderungen gemäß der UNI-Norm gesetzlich verpflichtend eingeführt.<BR \/><BR \/>Weiterhin gilt: „Skitourengehen ist auf der Skipiste nicht erlaubt, es sei denn der Betreiber öffnet die Piste für gewisse Tage und\/oder Strecken ausdrücklich auch für den Aufgang mit Tourenski“, erinnert Sartori. <BR \/><BR \/>Hinsichtlich der „atypischen Gefahren“, die immer wieder diskutiert werden, unterstreicht der Verband der Seilbahnunternehmer, dass es diesbezüglich zu keiner Gesetzesänderung oder Neuregelung gekommen ist. <BR \/><BR \/>Der Betreiber muss in Südtirol gleich wie im restlichen Staatsgebiet Sicherheitsvorkehrungen für atypische Gefahren treffen, sprich natürliche oder künstliche Hindernisse wie beispielsweise Gewächse, Felsen oder Beschneiungsanlagen entlang der Piste mit Sicherheitsvorrichtungen ausstatten und\/oder ausschildern: „Das Landesgesetz präzisiert, dass Beschneiungsanlagen, Stützpfeiler oder Windschutzanlagen bis zu fünf Metern vom Pistenrand entfernt ebenfalls mit Sicherheitsvorrichtungen auszustatten sind. Alles, was nach diesen fünf Metern passiert, fällt somit nicht in die Verantwortung des Betreibers“, verdeutlicht Sartori. <BR \/><BR \/>Der Verband der Seilbahnunternehmer hat bereits 2023 eine Kompetenzstelle zur Pistensicherheit eingeführt, womit diese in allen Skigebieten standardisiert wurde. „Künftig werden an den Talstationen der Skigebiete die Verhaltensregeln auf den Skipisten ausgehängt. Wir sehen die Sensibilisierung unserer Nutzer und Nutzerinnen als eine zentrale Aufgabe, denn schließlich ist die Risikominimierung stark von der verantwortungsvollen Fahrweise unserer Gäste abhängig“, so Sartori abschließend.