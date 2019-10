Podini: Super-Prämie für alle Mitarbeiter

„Wir feiern diesen Meilenstein gemeinsam mit den Menschen, die diese Reise mit uns gemacht haben, unseren Mitarbeitern“ erklärt Giovanni Podini, „denn wir sind zusammen eine große Familie und ohne Sie hätten wir nicht so weit kommen können. Diese außerordentliche Prämie für alle unsere Mitarbeiter ist also ein Zeichen der Dankbarkeit unsererseits.“





Seit 4 Generationen ist die Familie Podini in Südtirol zuhause. „Wir leben hier seit 100 Jahren als Familie und sind stark in Südtirol verwurzelt.“ sagt Alessandro Podini, der wie seine Brüder die deutsche Schule besucht hat, und ergänzt: „Ich möchte auch unsere Einigkeit unterstreichen. Wir sind seit 100 Jahren als Familie zusammen, und das ist eine sehr schöne Sache. Wir wissen, dass es nicht immer einfach ist, aber nur gemeinsam können wir die wichtigen Ziele erreichen. Deshalb möchten wir auch unseren Eltern für die Werte danken, die sie uns seit ihrer Kindheit gelehrt haben und die wir immer versucht haben, auch innerhalb des Unternehmens zu leben.“Ein wichtiger Teil der Erfolgsgeschichte der Familie Podini ist ihr Einsatz im sozialen Bereich mit der Stiftung Podini Foundation. „Seit 100 Jahren sind wir nicht nur Arbeitgeber, wir haben das Glück auch jenen helfen zu können, die weniger privilegiert sind, sowohl in Südtirol als auch in anderen Ländern der Welt, wie Indien, Eritrea und Kambodscha.“ so Stefano Podini. Das vielseitige Engagement der Unternehmerfamilie zeigt sich verstärkt auch im Sportbereich, wo sich die Podinis mit großer Leidenschaft einsetzen.Zur Unternehmergruppe Podini gehören neben der Stiftung Podini Foundation die Geschäftsbereiche Großhandel (Twenty), Energie, Zucker, Immobilien, Unternehmensberatung, Lebensmittelhandel und Weinproduktion. Leitspruch der Podini Gruppe lautet “Unsere Geschichte ist unser Startpunkt, während Solidität und Erfahrung die Basis für unsere Zukunft darstellen.“

