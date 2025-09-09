Während sich die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auf ihre jährliche Rede zur Lage der Union vorbereitet, steht sie von allen Seiten unter Druck. Das Ende Juli mit den Vereinigten Staaten erzielte Handelsabkommen, das zwar unausgewogen und asymmetrisch ist, hat keine Stabilität und Vorhersehbarkeit zurückgebracht. Stattdessen hat US-Präsident Donald Trump in letzter Zeit seine Handelssalven gegen Europa verschärft. <BR \/><BR \/>In Social-Media-Posts drohte er mit zusätzlichen Zöllen und Exportbeschränkungen für US-Technologie und Halbleiter für Länder mit digitalen Regeln und Steuern und deutete an, dass er neue Zölle als Reaktion auf die 3,5 Milliarden Dollar Strafe der Europäischen Kommission gegen Google wegen der unfairen Bevorzugung seiner eigenen Werbetechnologie-Dienste verhängen könnte.<h3>Bei Trump ist nie etwas endgültig<\/h3>Trumps Drohungen kamen nur wenige Tage, nachdem sich die USA und die Europäische Union auf ein Rahmenabkommen für das Handshake-Handelsabkommen geeinigt hatten, von dem die europäischen Politiker gehofft hatten, es würde die Angelegenheit regeln. <BR \/><BR \/>Doch bei Trump ist nie etwas endgültig. Sein neuer Angriff auf die ausländische Aufsicht über US-amerikanische Technologieunternehmen – wie der bahnbrechende Digital Services Act und der Digital Markets Act der EU sowie die Steuern auf digitale Dienstleistungen in den Mitgliedstaaten - hat das Potenzial, die Souveränität Europas und seine demokratischen Grundlagen zu untergraben.<BR \/><BR \/>Mit Trump zu verhandeln ist ein bisschen wie ein Pokerspiel, bei dem die Gebote im Laufe der Verhandlungen eskalieren – und manchmal auch geblufft wird. Aber es ist auch wie beim Schach: Jeder Zug zählt für das Endspiel und erfordert daher eine sorgfältige Vorbereitung. Wenn frühe Chancen vertan werden, kann man kaum erwarten, gegen einen unberechenbaren und mächtigeren Gegner die Oberhand zu gewinnen.<BR \/><BR \/>So hätte die EU beispielsweise die USA im April und Mai in die Enge treiben können, nachdem Trump seine Zölle zum „Tag der Befreiung“ angekündigt und die Anleger ins Trudeln gebracht hatte. Doch im Gegensatz zu China, das Trump unter dem Druck der Märkte zu Verhandlungen zwang, beschloss die EU , ihre Vergeltungsmaßnahmen aufzuschieben, nachdem Trump nur wenige Stunden nach Inkrafttreten seiner weitreichenden Zölle eine 90-tägige „Pause“ ankündigte.<h3>\r\nAbwarten kostet<\/h3>Die abwartende Haltung der EU erwies sich als kostspielig. Im Sommer hatte sich die Lage geändert: Die Märkte hatten sich stabilisiert, und die USA und China hatten sich auf ein vorläufiges Handelsabkommen geeinigt. Dies und die abnehmende Glaubwürdigkeit ihrer Vergeltungsdrohung schwächten die Verhandlungsposition der EU, so dass das Ergebnis des Treffens zwischen Trump und von der Leyen im Juli in Schottland als unvermeidlich erschien. <BR \/><BR \/>Während beide Seiten in Bezug auf die wirtschaftlichen Ergebnisse verloren, war für Trump nur wichtig, dass er die Verhandlung „gewonnen“ und einen großen Sieg für seine Zollkampagne errungen hatte.<BR \/><BR \/>Wie wir damals befürchtet haben, versucht ein ermutigter Trump, diese Strategie zu wiederholen. Die EU muss sich entscheiden, ob sie dem Druck zur Reform der EU-Vorschriften im Technologiebereich widerstehen oder wieder einknicken will. Letzteres würde bedeuten, dass sie den Anspruch aufgibt, eine geoökonomische Macht zu sein (wie der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank und italienische Ministerpräsident Mario Draghi kürzlich betonte).<h3>\r\nZölle als „wirtschaftliche Zwangsmaßnahme“<\/h3>Sollte sich die EU jedoch dazu entschließen, für sich selbst einzustehen, wird sie eine mutige und gut durchdachte Verhandlungsstrategie benötigen. Das bedeutet, dass die Europäische Kommission unverzüglich Schritte unternehmen muss, um das Anti-Coercion Instrument (ACI) zu aktivieren – das wirksamste handelspolitische Instrument der EU, das es ihr ermöglicht, Vergeltungsmaßnahmen gegen Drittländer zu ergreifen, die wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen ergreifen, indem sie Zölle und Quoten einführen, Ausfuhrkontrollen einführen, Rechte an geistigem Eigentum aussetzen, Dienstleistungen verbieten und den Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen ausschließen. Es besteht in der Tat kein Zweifel daran, dass die von Trump angedrohten neuen Zölle eine „wirtschaftliche Zwangsmaßnahme“ darstellen.<BR \/><BR \/>Während die Lähmung der Entscheidungsfindung in der EU oft zu Recht auf die Einstimmigkeitsregel zurückgeführt wird, gilt dies nicht für den ACI, den eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten aktivieren kann (auch wenn der Einführungsprozess langwierig ist). Eine qualifizierte Mehrheit ist auch erforderlich, um Vergeltungsmaßnahmen abzulehnen, die die Kommission im Rahmen dieses Mechanismus vorschlägt. Somit weist der ACI die Merkmale eines „föderalen“ Instruments auf - und zwar eines wirksamen. Sein langwieriger Einsatz ist nicht unbedingt ein Nachteil, da er es der Kommission ermöglicht, das Verfahren zu stoppen, wenn eine Einigung mit dem Gegner erzielt wird.<BR \/><BR \/>Entscheidend ist, dass eine frühzeitige Aktivierung des ACI die Bereitschaft der EU signalisieren würde, ihre „Bazooka“ einzusetzen, während der Block bisher den Eindruck erweckte, ihren Einsatz um jeden Preis vermeiden zu wollen. Indem sie mit dem ACI proaktiv vorgeht und die Androhung von Zöllen auf US-Exporte im Wert von über 100 Milliarden Dollar wieder aufnimmt, würde die Kommission signalisieren, dass dieses Mal mehr auf dem Spiel steht, und ihre Entschlossenheit demonstrieren, den USA entgegenzutreten.<h3>Hoffen auf echte Verhandlungen<\/h3>Es ist zu hoffen, dass die Aussicht auf eine kostspielige Konfrontation Trump davon überzeugen würde, seine Drohung zurückzunehmen oder echte Verhandlungen (statt einseitiger Absprachen) über Fragen der digitalen Dienste vorzuschlagen. Ein Schritt in diese Richtung würde es beiden Seiten ermöglichen, einen Gesichtsverlust zu vermeiden und den Beziehungen zwischen der EU und den USA ein gewisses Maß an Stabilität und Vorhersehbarkeit zu verleihen.<BR \/><BR \/>Indem sie den ACI unter Verschluss hält, riskiert die EU, dass ihr mächtigstes Instrument gegen wirtschaftlichen Druck „einrostet“. Die EU muss es jetzt aktivieren, sowohl um die Unterstützung im eigenen Land zu stärken als auch um der Trump-Regierung - und der Welt - zu zeigen, dass sie den politischen Willen hat, die ihr zustehende Rolle in der neuen geopolitischen Landschaft zu übernehmen.<BR \/><BR \/><b>Über die Autoren<\/b><BR \/>Moreno Bertoldi ist Senior Associate Research Fellow am Italienischen Institut für Internationale Politische Studien (ISPI). Marco Buti ist Tommaso Padoa-Schioppa-Lehrstuhlinhaber am Robert-Schuman-Zentrum des Europäischen Hochschulinstituts und externer Mitarbeiter bei Bruegel.