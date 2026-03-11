Der deutsche Sportwagenbauer ist mittlerweile das größte Sorgenkind in der Familie des Volkswagen-Konzerns. Gründe für den Gewinneinbruch: Die Geschäfte im wichtigen Markt China stockten, die Zölle in den USA kosteten viel Geld und die Elektro-Modelle fanden deutlich weniger Anklang als erwartet. Ex-Porsche-Chef Oliver Blume hat daher vor seinem Abgang noch die Strategie umgekrempelt – mehr Verbrenner im Angebot sollen wieder Schub geben.<h3>\r\nStrategiewende belastet Gewinn<\/h3>Doch die Kehrtwende kostet erst einmal richtig Geld. Allein dafür fielen rund 2,4 Milliarden Euro an. Zusätzlich belasteten die Abwicklung der Batterie-Tochter mit rund 700 Millionen Euro – und die US-Zölle mit etwa demselben Betrag. Insgesamt macht das demnach Sonderkosten von rund 3,9 Milliarden Euro.