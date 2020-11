„Potenzial der Südtiroler Gewerbegebiete ausschöpfen“

Südtirol verfügt aktuell über eine Gewerbefläche von 1907 Hektar, die sich auf 777 Gewerbegebiete verteilt. Die Größe der Gewerbegebiete reicht dabei von kleinen Zonen mit nur wenigen 100 Quadratmeter bis hin zu großen Gewerbegebieten von über 10 Hektar. Während sich letztere auf größere Gemeinden und nahe der Hauptverkehrsachsen konzentrieren, sind kleine Gebiete über das ganze Land verteilt und befinden sich auch in entlegenen Seitentälern.Rund 7265 Betriebsstätten mit 74.355 Beschäftigten befinden sich in Südtirols Gewerbegebieten. Jeder 3. Beschäftigte (37,4 Prozent) der gewerblichen Wirtschaft Südtirols ist somit in einem Gewerbegebiet tätig. In den Sektoren Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Großhandel und Handel/Reparatur von Kfz ist dieser Anteil deutlich höher.Auf Basis der Bevölkerungsprognose bis 2030 und 2 unterschiedlichen Annahmen zur zukünftigen Wirtschaftsstruktur zeigt das WIFO 2 mögliche Szenarien für den künftigen Gewerbeflächenbedarf auf: Diese ergeben für 2030 einen leichten Rückgang des Gewerbeflächenbedarfs von 1,5 Prozent (bei gleichbleibender Wirtschaftsstruktur) bzw. einen etwas stärkeren Rückgang um 6,3 Prozent (bei Fortschreibung der vergangenen Entwicklung der Wirtschaftsstruktur).Die Ergebnisse der Studie zeigen zudem, dass eine Aufwertung großer Gewerbegebiete wirtschaftlich, gesellschaftlich und raumordnerisch sinnvoll ist. Viele große Gewerbegebiete in Südtirol haben sich seit ihrer Entstehung nur wenig weiterentwickelt, die Anforderungen an ein modernes Gewerbegebiet haben jedoch stetig zugenommen.Außerdem geht die wirtschaftliche und raumordnerische Bedeutung eines Gewerbegebiets weit über die jeweiligen Gemeindegrenzen hinaus. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Planung und Weiterentwicklung der Gewerbegebiete auf funktionale Räume auszurichten.Kleinere Gewerbegebiete haben indes eine wichtige Funktion für die Entwicklung des ländlichen Raums sowie die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen in der Peripherie und leisten so ihren Beitrag gegen die Abwanderung.„Durch das neue Raumordnungsgesetz verschieben sich viele Kompetenzen - auch die Gewerbegebiete betreffend - vom Land auf die Gemeinden. Diese sind nun besonders gefordert, die zukünftige Entwicklung des Gemeindegebietes nachhaltig zu planen“, betont Maria Hochgruber Kuenzer, Landesrätin für Raumentwicklung, Landschaft und Denkmalpflege.„Unternehmen benötigen auch in Zukunft genügend Flächen, um sich weiterentwickeln zu können. Ideal wäre es daher, bereits bestehende, schwach genutzte Flächen optimal zu nutzen und brachliegende Flächen einer neuen Nutzung zuzuführen. Hier ist die öffentliche Hand auf Landesebene gefordert, die Weiterentwicklung und die Wiederbelebung von Gewerbeflächen zu unterstützen“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner.

