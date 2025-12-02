In den vergangenen Jahren war Versace – benannt nach dem 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace – unter dem Dach der Gesellschaft Capri Holdings aus den USA. Diese Anteile seien nun komplett übernommen worden, so Prada. Der Kaufpreis lag bei 1,25 Milliarden Euro. <BR \/><BR \/>Über die Übernahme wurde längere Zeit spekuliert, bis Prada die Pläne dann im Frühjahr offiziell machte. <BR \/><BR \/>Alle Genehmigungen durch die für die Kontrolle des Wettbewerbs zuständigen Behörden seien erteilt. Zu Prada gehören neben der weltbekannten Marke unter eigenem Namen weitere Luxushersteller wie Miu Miu und Church's.