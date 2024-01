Preis-Überblick: So viel kosten Fernverkehrszüge ab Bozen

Starke Preisunterschiede auf Strecke Bozen-Rom

Zwei Verbindungen über den Brenner

Eine Studie der Freien Universität Bozen unter deutschen und italienischen Urlaubern zeigt: Rund 7 bis 8 Prozent der Gäste kommen mit dem Zug nach Südtirol. Doch nicht nur unter den Gästen, sondern auch unter den Südtirolern entwickelt sich die Bahn für viele zu einer interessanten Alternative zum Auto, um in den Urlaub zu fahren.Vom Bozner Bahnhof aus gibt es gleich mehrere Fernzugverbindungen. Eine der beliebtesten ist die Verbindung Bozen-Rom, welche mit dem Zug rund 5 Stunden dauert. Diese wird von gleich 2 Anbietern bedient: Trenitalia und Italo.Der Hochgeschwindigkeitszug „Frecciarossa“ von Trenitalia verkehrt zwischen Bozen und Rom 6 Mal täglich. Der Preis für eine Hinfahrt kostet für einen Erwachsenen ohne Ermäßigung zwischen 23,90 und 95 Euro – teilweise auch knapp über 100 Euro. Etwas günstiger sind die Fernzüge von Italo, welche jedoch nur 2 Mal zwischen Bozen und Rom verkehren. Dort liegt die Preisspanne für eine Hinfahrt zwischen 18 und knapp 100 Euro.Was bei beiden Anbietern auffällt: Die Preise variieren sehr stark nach Wochentag und Uhrzeit. Tendenziell sind jedoch die Freitage und besonders die Feiertage teurer. Obendrein steigen in der Regel die Preise bei zunehmender Auslastung.Besonders unter deutschen Gästen zur Anreise beliebt sind die Eurocity-Züge von München nach Bozen. Diese verkehren 5 Mal täglich zwischen der bayerischen Landeshauptstadt und Venedig bzw. Bologna.Auch hier variieren die Preise sehr stark nach Wochentagen. Tickets für eine 4-stündige Fahrt von Bozen nach München kosten zwischen 20 und 70 Euro, an manchen Tagen auch etwas mehr.Neben dem Eurocity verkehrt jeweils ein Mal am Tag auch ein Direktzug von Bozen nach Wien – Fahrtdauer 6 Stunden und 45 Minuten. Wer sehr früh ein sogenanntes Sparschiene-Ticket online ergattert, kann sich viel Geld sparen. Dort starten die Preise bereits ab knapp 32 Euro. Ohne Sparschiene-Rabatt oder sonstigen Ermäßigungen können die Preise für eine Fahrt zwischen Bozen und Wien schnell Richtung 100 Euro gehen.In letzter Zeit hat der Direktzug nach Wien jedoch des Öfteren bei den Fahrgästen für Ärger gesorgt. Warum das so ist, lesen Sie hier