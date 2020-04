Preise für Obst und Gemüse explodieren

Coldiretti hat die offiziellen Istat-Zahlen vom März analyisiert und dabei eine durchschnittliche Preissteigerung von 3,7 Prozent errechnet, während die Inflation auf 0,1 Prozent gesunken sei.Mit einer Preissteigerung von 4 bzw. 4,1 Prozent liegen Äpfel und Kartoffeln über dem Sektordurchschnitt.Zugleich schlägt Coldiretti Alarm: 38 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe seinen in finanziellen Schwierigkeiten, zudem würden wegen der Coronacrise derzeit mindestens 200.000 Erntehelfer in der Landwirtschaft fehlen. Dadurch, so Coldiretti, könnte es zu Engpässen bei der Versorgung mit frischem Obst und Gemüse kommen. Auf ausländische Saisonarbeiter entfallen 27 Prozent der täglich geleisteten Arbeitsstunden bei der Ernte.Auch Unwetter, Dürre und Frost machen der italienischen Landwirtschaft zu schaffen.

ansa/zor