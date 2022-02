Preise in Südtirol drastisch angestiegen

Im Jänner lagen Verbraucherpreise in Südtirol bei 6,2 Prozent, wie aus den jüngsten Daten der Gemeinde Bozen hervorgeht. Zum Vergleich: Im Dezember lag die Inflation in Südtirol noch bei 4,0 Prozent.Die größte Preissteigerung im Vergleich zum Jänner des Vorjahres gab es bei Wohnung, Wasser, Energie und Brennstoffe (plus 35,0 Prozent), gefolgt von den Abteilungen Verkehrs - und Transportwesen (plus 7,4 Prozent). Aber auch im Gastgewerbe (plus 4,5 Prozent) bei den Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken (plus 4,1 Prozent) musste eine deutliche Preissteigerung festgestellt werden.

