Laut der App <a href="https:\/\/www.prezzibenzina.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Prezzi Benzina<\/a> liegt der Preis an fast allen Tankstellen mittlerweile nahe oder bereits über 2 Euro pro Liter. In Sand in Taufers und Gardolo werden sogar 2,30 Euro pro Liter Diesel angegeben.<BR \/><BR \/>Die Benzinpreise sind derzeit noch etwas günstiger, steigen aber ebenfalls: In Sand in Taufers kostet ein Liter bereits 2,10 Euro, in Gardolo etwa 2,00 Euro pro Liter.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/spritpreise.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wer die aktuellen Entwicklungen verfolgen möchte, kann dies unter anderem hier machen.<\/a>