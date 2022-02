Preisschock: Inflation erreicht 26-Jahres-Hoch

Das staatliche Statistikinstitut ISTAT weist darauf hin, dass eine so hohe Inflation seit April 1996 nicht mehr verzeichnet wurde.Die Energiepreise treiben diese Entwicklung mit einem noch nie dagewesenen jährlichen Wachstum an (plus 38,6 Prozent), aber auch in anderen Rohstoffsektoren sind zunehmende inflationäre Spannungen zu beobachten.Der ISTAT-Warenkorb für die Inflation hat sich geändert, da sich die Auswirkungen der Pandemie auf das Kaufverhalten der Italiener bemerkbar machen. Unter den Produkten, die die Entwicklung der Ausgabengewohnheiten der Haushalte und die Änderungen der Rechtsvorschriften widerspiegeln, sind Produkte in den Warenkorb 2022 aufgenommen worden, etwa PC-Stühle, Luftfilter, Psychotherapie und Coronatests.

ansa/stol