Auslöser für die Nervosität waren gleich mehrere Faktoren. Zwei davon stechen besonders hervor: ein neuer, extrem großer Akteur am Goldmarkt – und wachsende Unsicherheit rund um die künftige US-Geldpolitik.<h3>\r\nDer Krypto-Elefant im Raum<\/h3>Auslöser waren mehrere Faktoren. Zwei stechen besonders hervor: ein neuer Großakteur am Goldmarkt – und wachsende Unsicherheit rund um die US-Geldpolitik.<BR \/><BR \/>Eine zentrale Rolle spielt der Stablecoin-Anbieter Tether. Das Unternehmen hat sich zu einem der größten Goldkäufer außerhalb von Staaten und Zentralbanken entwickelt. Rund 140 Tonnen Gold sollen in Hochsicherheitslagern in der Schweiz lagern, monatlich fließt laut Medienberichten bis zu eine Milliarde US-Dollar in neue Bestände.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73319291_quote" \/><BR \/><BR \/>„Das ist ein neues Element am Goldmarkt“, sagt Martin von Malfér von der Raiffeisen Landesbank Südtirol. „Schon die Erwartung, dass ein solcher Akteur unter Druck geraten könnte, reicht aus, um den Markt nervös zu machen.“ Die Sorge: Sollte Tether Liquidität benötigen, könnten größere Goldverkäufe nötig werden.<BR \/><BR \/>Besonders stark reagierte Silber, der „gehebelte Bruder“ von Gold. „Silber ist deutlich spekulativer als Gold“, so von Malfér. „Entsprechend fallen die Ausschläge nach unten wesentlich heftiger aus.“<h3>Unsicherheitsfaktor Fed-Personalie<\/h3>Zusätzliche Unruhe kam aus den USA. Donald Trump hat Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell an der Spitze der US-Notenbank Fed nominiert. „Warsh steht klar für eine starke, von der Politik getrennte Geldpolitik“, erklärt von Malfér. Die Hoffnungen auf einen rasch lockereren geldpolitischen Kurs haben sich damit vorerst zerschlagen. Viele Investoren setzen nun darauf, dass der US-Dollar wieder an Attraktivität gewinnt. „Ein stärkerer Dollar wirkt kurzfristig gegen Gold.“<h3>\r\nDer Fall Japan<\/h3>Nicht außer Acht lassen dürfe man zudem Japan. Dort steigt das Zinsniveau. „Das macht sogenannte Carry-Trades zwischen Yen und Dollar weniger attraktiv“, erklärt von Malfér. Dabei leihen sich Investoren Geld in Niedrigzinsländern wie Japan und investieren es in höher verzinsten Märkten, etwa in den USA. Steigen die Zinsen in Japan, verliert dieses Geschäftsmodell an Reiz.<BR \/><BR \/>Japan war lange einer der wichtigsten Käufer von US-Staatsanleihen, während China seine Bestände in den vergangenen zwei Jahren um rund 30 Prozent reduziert hat. „Wenn japanische Banken künftig ebenfalls weniger US-Anleihen kaufen, steigt der Druck auf die Renditen“, so der Volkswirt. Höhere Renditen machten Gold als Reservewährung kurzfristig weniger attraktiv.<h3>\r\nKorrektur statt Ende der Geschichte<\/h3>Trotz der heftigen Ausschläge warnt von Malfér davor, den Preisrutsch als grundlegende Trendwende zu deuten. „Wir sehen vor allem eine Korrektur nach einer außergewöhnlich starken Rally.“ Gold habe in kurzer Zeit massiv zugelegt, Silber noch deutlich mehr. „Dass es danach zu Rücksetzern kommt, ist fast zwangsläufig.“<BR \/><BR \/>Am großen Bild habe sich jedoch wenig geändert. „Das Gold-Narrativ ist intakt“, betont von Malfér. Zentralbanken kauften weiterhin große Mengen Gold, vor allem in den Schwellenländern – als Absicherung gegen geopolitische Risiken und gegen eine zu starke Abhängigkeit vom US-Dollar. „Dieser Trend ist strukturell und langfristig angelegt – unabhängig von kurzfristigen Marktturbulenzen.“