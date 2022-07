Premiere: Das sind Nordtirols erste prämierte Weine Premiere: Das sind Nordtirols erste prämierte Weine

In den letzten Jahren hat sich in Nordtirol – bedingt durch Klimaerwärmung und steigendem Interesse an der Weinkultur – eine beachtliche Weinbauszene entwickelt. Erstmals wurden nun die Nordtiroler Weine am Versuchszentrum Laimburg von einer Fachjury einer sensorischen Beurteilung unterzogen. + Von Herbert Taschler