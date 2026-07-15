Die Redaktion des Wirtschaftsmagazins „Forbes Italia“ beschreibt die Kriterien für die Aufnahme in die renommierte Listei der 100 Frauen wie folgt: „Es handelt sich um Frauen, die sich durch Talent, Zielstrebigkeit und Führungsqualitäten auszeichnen und den Fortschritt des Landes vorantreiben.“ <BR \/><BR \/>„Die Aufnahme kam für mich völlig überraschend und ich habe damit nicht gerechnet“, sagt die 40-jährige Oberalp-Präsidentin. „Weder wurde ich über den Auswahlprozess noch über das Ergebnis informiert. Erst als wir die gedruckte Juli-Ausgabe von Forbes Italia in den Händen hielten, haben wir die Listung entdeckt.“<BR \/><BR \/>Am 1. Juni dieses Jahres übernahm Ruth Oberrauch die Präsidentschaft der Oberalp-Gruppe von ihrem Vater. Das Markenhaus mit Sitz in Bozen hat sich mit sechs eigenen Marken (u.a. Salewa, Dynafit, LaMunt, Evolv) auf das Thema Berg spezialisiert.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus vertreibt die Oberalp-Gruppe elf weitere internationale Sportmarken, darunter Under Armour, Fischer und Falke.<BR \/><BR \/>Die Bergsportmarke von Frauen für Frauen, LaMunt, wurde von Ruth Oberrauch vor vier Jahren als Start-up auf den Markt gebracht. Vor wenigen Wochen übernahm die Oberalp-Gruppe zudem den Vertrieb der Schweizer Marke Blackroll in Italien sowie den europaweiten Vertrieb der amerikanischen Schlägermarke DIADEM.