Unter der Lizenz der globalen Innovationsplattform TED öffnet sich am Mittwoch der Vorhang für das erste TEDx-Event im Pustertal – ein Nachmittag voller neuer Perspektiven und Impulsvorträge.<BR \/><BR \/>Die acht Vortragenden wirken international – mit Lebens- und Arbeitsstationen von Den Haag, New York und Kapstadt über München, Luzern und Portugal bis nach Kärnten und Südtirol. Auf der Bühne stehen Patrick Gruber, Reinhold Gallmetzer, Evelyn Unterfrauner, Philipp Cottini, Markus Ertel, Joachim Goller, Nicole Marquardt sowie Valeria Told.<BR \/><BR \/>Im Fokus der Talks stehen gesellschaftliche, wissenschaftliche und persönliche Ideen, die das Potenzial haben, Denkmuster zu verändern.<BR \/><BR \/>Der Einlass beginnt um 13:30 Uhr, das Programm um 14:00 Uhr. Ab etwa 18:00 Uhr ist ein gemeinsamer Ausklang mit Gelegenheit zu Gesprächen mit den Vortragenden vorgesehen.<BR \/><BR \/>Alle acht Beiträge werden aufgezeichnet und anschließend auf den offiziellen weltweiten Kanälen von TEDx veröffentlicht. TEDxBruneck ist eine unabhängig organisierte Veranstaltung unter Lizenz von TED.