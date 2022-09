Prinoth: Vom Mechaniker zum Weltmarktführer

Die Anfänge der Pistenfahrzeuge von Prinoth im Jahr 1960.

Die Anfangszeiten in den 1960er-Jahren mit Pionier Ernst Prinoth. - Foto: © Only the Best :-))

Das erste von Prinoth serienmäßig hergestellte Pistenfahrzeug, der P15. <?ZP?>

Ein Pistenfahrzeut von Prinoth im Jahr 1972.

Der aktuelle Geschäftsführer von Prinoth, Klaus Tonhäuser. - Foto: © FABIAN SCHAITER

„ Der Pistenfahrzeugbereich erwirtschaftet rund 50 Prozent des Umsatzes von Prinoth, wobei dieser Bereich nur marginal wächst. ” — Klaus Tonhäuser, Prinoth-Geschäftsführer

Der Husky eMotion, die weltweit erste elektrische Pistenraupe in Serienproduktion. - Foto: © Mirko Bocek

„ In der 60-jährigen Geschichte von Prinoth hat sich viel getan und viel gewandelt. Das wird auch in Zukunft so sein. ” — Klaus Tonhäuser, Prinoth-Geschäftsführer

Zu Beginn der 1960er Jahre erlebte das Skifahren in Europa seinen ersten Höhepunkt. Doch die Pisten waren kaum oder gar nicht präpariert, Unfälle und Verletzungen standen an der Tagesordnung.Der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Ernst Prinoth beobachtete diese Situation. Anfang der 1950er Jahre hatte er in seiner Heimat Gröden direkt neben seinem Wohnhaus eine Autowerkstatt eröffnet. Die Lösung für das Problem sah er in der maschinellen Bearbeitung der Pisten durch Fahrzeuge, die 2 sehr unterschiedliche Anforderungen in sich vereinen: hohe Leistung und geringes Gewicht.Inspiriert von den spezifischen Eigenschaften von Rennwägen fuhr er 1962 mit dem ersten Prototyp, dem P60, sicher über die steilsten Hänge.Nur 3 Jahre später präparierte Ernst Prinoth mit seinem ersten serienmäßig hergestellten Pistenfahrzeug, dem P15, vor Kameras aus der ganzen Welt die Abfahrten für die Skiweltmeisterschaft in Seefeld, Nordtirol.Mittlerweile ist das Unternehmen Weltmarktführer im Bereich der Pistenfahrzeuge. Doch man habe sich breiter aufgestellt, um sich an der Spitze halten zu können und weiterhin erfolgreich zu sein, sagt der aktuelle Geschäftsführer von Prinoth, Klaus Tonhäuser, im STOL-Interview zum 60-jährigen Bestehen von Prinoth.Klaus Tonhäuser: Man muss die Kundenorientierung ernstnehmen, man muss die Augen offenhalten und offen sein für Neues. Bei Prinoth haben wir das Kerngeschäft, also die Pistenfahrzeuge, nie aus den Augen verloren, haben uns aber auch in anderen Bereichen ein Standbein geschaffen: Bei den Kettennutzfahrzeugen und im Vegetation Management, also bei Anbaugeräten und Trägerfahrzeugen zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Vegetationsflächen. Das hat unserem Unternehmen zu nachhaltigem Wachstum verholfen und gleichzeitig haben wir ein Know-how in einer Vielzahl von komplexen Anwendungen erworben. Davon profitiert nicht nur das Unternehmen, sondern am Ende auch der Kunde.Tonhäuser: Vom Umsatz und von der Produktionskapazität her der größte Bereich ist jener der Pistenfahrzeuge. Zudem ist dieser Bereich maximal technologietreibend. Viele der Entwicklungen aus unserem Hause die in Richtung Nachhaltigkeit abzielen, also die wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge, stammen aus dem Pistenfahrzeugzweig. Nichtsdestotrotz sind die 2 anderen Geschäftszweige für Prinoth äußerst wichtig, das hat man vor allem während der Corona-Pandemie gesehen.Tonhäuser: Das Pistenfahrzeug-Geschäft hat zu dieser Zeit extrem gelitten, da viele Skigebiete nicht geöffnet hatten. Unsere 2 anderen Geschäftszweige blieben hingegen stabil, was uns die Möglichkeit gegeben hat, Kapazitäten umzuschichten und die Mitarbeiterzahl zu halten. Das zeigt, dass es in einer volatilen Welt gut ist, wenn man nicht nur auf einem Bein steht, sondern mehrere Beine hat.Tonhäuser: Dann hätten wir Probleme bekommen, das stimmt. Wir haben zwar staatliche Förderungen bekommen, aber das ist reine Symptombekämpfung.Tonhäuser: Der Pistenfahrzeugbereich erwirtschaftet rund 50 Prozent des Umsatzes von Prinoth, wobei dieser Bereich nur marginal wächst. Die anderen 2 Bereich sind hingegen Wachstumsbranchen, auf die wir aufbauen können.Tonhäuser: Wir verfolgen diese Entwicklung natürlich sehr intensiv und punktgenau. Was wir als Prinoth tun, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen ist, nachhaltige Fahrzeuge zu entwickeln. So haben wir mit dem Leitwolf h2 Motion das erste wasserstoffbetriebene Pistenfahrzeug der Welt auf den Markt präsentiert und mit Husky eMotion die weltweit erste elektrische Pistenraupe in Serienproduktion. Wir versuchen unseren Beitrag zu leisten, aber was mit den Skigebieten in Zukunft generell passieren wird, das können wir nicht beeinflussen. Die Tendenz, dass man mit den Skigebieten in höhere Lagen gehen muss, die gibt es schon seit einigen Jahren und wird in Zukunft wohl noch dringlicher. Wir versuchen dem Klimawandel mit unseren Möglichkeiten entgegenzuwirken, aber am Ende des Tages sind wir nur Passagier.Tonhäuser: Wir spüren das klarerweise, sind aber in der glücklichen Lage, dass wir in unserer Produktion im wesentlichen Montage haben. Unser Energieeinsatz ist also nicht vergleichbar mit einem Betrieb der Stahl erzeugt. Zudem haben wir etwa beim Standort Sterzing vorgebeugt, indem wir versuchen durch Photovoltaik so viel als möglich selbst Energie zu erzeugen. Indirekt spüren wir die gestiegenen Energiepreise aber natürlich durch die Mehrkosten, die uns durch die teureren Lieferantenpreise entstehen.Tonhäuser: Wir können die Entwicklung nicht aufhalten und die Bereiche Kettennutzfahrzeuge und Vegetation Management werden auch künftig wesentlich stärker wachsen, als der Pistenfahrzeug-Bereich. In der 60-jährigen Geschichte von Prinoth hat sich viel getan und viel gewandelt. Das wird auch in Zukunft so sein. Nichtsdestotrotz werden wir unsere Führungsposition im Bereich der Pistenfahrzeuge stärken aber gleichzeitig auch die Augen offenhalten, um die Entwicklungen nicht zu verpassen.