Pro-Kopf-Einkommen: Italien verzeichnet stärksten Anstieg

Dies teilte die in Paris ansässige Organisation aus 37 Ländern gestern mit.Das reale Pro-Kopf- Einkommen der Haushalte in den OECD-Ländern stieg im ersten Quartal 2024 um 0,9 Prozent gegenüber 0,3 Prozent im Vorquartal, dem vierten Quartal 2023, hieß es.Alle G7-Länder meldeten einen Anstieg. Italien verzeichnete das stärkste Plus (3,4 Prozent).