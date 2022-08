Problem bei Raiffeisenkassen nun behoben – Bankgeschäfte wieder möglich

Seit Donnerstagmorgen war die Durchführung von Bankgeschäften bei Raiffeisen nicht möglich. Grund dafür war eine Unterbrechung der Hauptdatenleitung in der Nähe von Rom, die zum Datacenter führt, an dem das Raiffeisen IT-System hängt, hieß es vonseiten des Raiffeisenverbandes am Donnerstag zu STOL. Hier lesen Sie mehr dazu. Das IT-System sei trotz mehrfacher Sicherungssysteme physisch abgeschnitten und damit nicht erreichbar gewesen. Hackerangriff sei es keiner gewesen, alle Daten, einschließlich der Einlagen, seien absolut sicher, versicherte der Raiffeisenverband.Bis zum Donnerstagvormittag war auch kein Online-Banking bei Raiffeisen möglich. Am späten Vormittag konnte man zumindest dieses Problem beheben. Geldbehebungen am Automaten, Zahlungen im online-banking und über die App sowie Zahlungen am POS funktionierten wieder.Bankgeschäfte in den Filialen konnte man aber weiterhin nicht tätigen.Kurz vor 16 Uhr dann die Nachricht vom Raiffeisenverband Südtirol: „Die bei Raiffeisen in der Durchführung der Bankgeschäfte aufgetretenen Ausfälle konnten nun weitgehendst behoben werden.“ Und weiter: „Die Systeme werden demnächst wieder hochgefahren, sodass in kürzester Zeit ein Normalbetrieb gewährleistet wird.“