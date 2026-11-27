„Die jüngste Berichterstattung über Fahrzeugprobleme nach dem Tanken hat Kunden verunsichert und die Südtiroler Tankstellenbranche insgesamt in die Kritik gerückt“, heißt es vom hds. Die Fachgruppen der Tankstellenpächter und der Freien Tankstellen im Wirtschaftsverband hds haben deshalb das Gespräch mit der Verbraucherzentrale Südtirol gesucht.<BR \/><BR \/>Beim Austausch seien sich die Beteiligten einig gewesen: „Kunden sowie Tankstellenbetriebe wollen sich auf einwandfreien Kraftstoff verlassen können. Kommt es zu einem Schaden, haben beide ein Interesse daran, die Ursache rasch zu klären.“<h3>\r\n„Einzelne Vorfälle an verschiedenen Tankstellen in Südtirol“<\/h3>„Die bisher bekannten Meldungen betreffen einzelne Vorfälle an verschiedenen Tankstellen in Südtirol. Bislang zeichnet sich weder eine Häufung an einem bestimmten Standort noch eine gemeinsame Ursache ab“, heißt es vom hds. <h3>\r\nMeldungen nachgehen<\/h3>„Bei Verdacht auf verunreinigten Kraftstoff ist eine Frage besonders wichtig: Sind im selben Zeitraum auch bei anderen Fahrzeugen Probleme aufgetreten, die an derselben Station denselben Kraftstoff getankt haben? Solche Hinweise können helfen, die Ursache einzugrenzen.“<BR \/>Die Verbraucherzentrale und die beiden Tankstellenfachgruppen wollen deshalb die verfügbaren Informationen zusammenführen und den einzelnen Meldungen nachgehen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389669_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Wir setzen alles daran, dass unsere Kunden einwandfreien Kraftstoff tanken. Dazu gehören regelmäßige Kontrollen und technische Schutzmaßnahmen. Wenn uns ein konkreter Vorfall gemeldet wird, nehmen wir ihn ernst und gehen den Hinweisen nach. Bestätigt sich, dass der getankte Kraftstoff die Ursache war, wollen wir rasch klären, wie es dazu gekommen ist, und das Problem beheben“, erklären Petra Laimer, Präsidentin der Freien Tankstellen im hds, und Walter Soppera, Präsident der Tankstellenpächter im hds.<BR \/><BR \/>Treten kurz nach dem Tanken Startschwierigkeiten, Leistungsverlust oder andere Störungen auf, sei der zeitliche Zusammenhang ein wichtiger Anhaltspunkt für die Prüfung. „Als Ursachen kommen unter anderem verunreinigter Kraftstoff, Wasser oder Ablagerungen im Kraftstoffsystem des Fahrzeugs, ein zugesetzter Filter oder ein technischer Defekt infrage“, heißt es weiter.<BR \/><BR \/>„Besteht der Verdacht auf verunreinigten Kraftstoff, ist es wichtig, möglichst rasch eine Probe direkt an der betreffenden Zapfsäule fachgerecht entnehmen und untersuchen zu lassen. Das Ergebnis kann zusammen mit dem Werkstattbefund und den Aufzeichnungen der Tankstelle zu Kraftstofflieferungen helfen, die Ursache einzugrenzen.“<BR \/><BR \/>„Wer kurz nach dem Tanken stehen bleibt, ist verständlicherweise verunsichert und möchte wissen, was jetzt zu tun ist. Für uns als Verbraucherzentrale ist es wichtig, dass Betroffene wissen, an wen sie sich wenden können und welche Unterlagen sie für die Prüfung aufbewahren sollten. Der Austausch mit den beiden Tankstellenfachgruppen war sehr konstruktiv. Wir waren uns einig, dass jede Meldung ernst genommen und der konkrete Vorfall sorgfältig geprüft werden soll“, sagt Gunde Bauhofer, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Südtirol.<h3>\r\nWas Betroffene tun können<\/h3>Wer kurz nach dem Tanken Fahrzeugprobleme bemerkt, sollte den Tankbeleg und die Rechnungen für Abschleppdienst und Reparatur aufbewahren und die Werkstatt um einen schriftlichen Befund bitten. Ebenso wichtig ist es, die betroffene Tankstelle möglichst rasch zu informieren, damit bei Verdacht auf verunreinigten Kraftstoff zeitnah eine Probe an der betreffenden Zapfsäule veranlasst werden kann. Hilfreich sind Datum und Uhrzeit der Betankung, die Kraftstoffart, die Nummer der Zapfsäule, sofern bekannt, und eine kurze Beschreibung der Störung.