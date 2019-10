Probleme mit dem A321neo: Airbus kappt Auslieferungsziel

Der europäische Flugzeugbauer Airbus streicht wegen Problemen beim Bau des Mittelstreckenjets A321neo seine Auslieferungspläne für das laufende Jahr zusammen. Statt 880 bis 890 Verkehrsflugzeuge werde das Unternehmen voraussichtlich nur rund 860 Maschinen an die Kunden ausliefern, teilte Airbus am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen in Toulouse mit.