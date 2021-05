Prognose für Fenstertage: 9 Millionen Italiener auf Reisen im Land

Italiens Tourismusminister Massimo Garavaglia sorgte am Montag in Venedig mit einer Prognose für Aufhorchen: 9 Millionen italienische Touristen sollen in den Tagen um den Feiertag am 2. Juni im Land auf Reisen sein: „Außerdem haben wir voraussichtlich 10 Prozent mehr Buchungen als 2020 für den Sommer.“