Projekt für Frauen: Südtiroler Lehrgang unter den besten der Welt

Seit 2016 organisiert der Weiterbildungsservice der Handelskammer Bozen (Wifi) in Zusammenarbeit mit dem Landesbeirat für Chancengleichheit einen Lehrgang für Frauen, die eine Position in einem Vorstand oder Aufsichtsrat innehaben oder anstreben.In 9 Kurseinheiten beschäftigten sich die Teilnehmerinnen mit rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Themen und haben gleichzeitig die Möglichkeit, ihre Erfahrungen untereinander auszutauschen.Das Interesse am Lehrgang ist sehr groß, wie es vonseiten der Handelskammer heißt. Jedes Jahr gebe es mehr als 100 Anfragen. Um die hohe Qualität aufrecht zu erhalten, werde die Zahl der Teilnehmerinnen aber auf 20 pro Ausgabe begrenzt.Wer den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen hat, dessen Profil wird in einer Datenbank veröffentlicht, das als „berufliches Schaufenster“ für die Teilnehmerinnen dient. Aktuell sind über 100 Frauen in der Datenbank vertreten.Nun können sich die Organisatoren über eine große Anerkennung freuen: Bei der „World Chambers Competition“ hat es der Lehrgang in der Kategorie „Bestes Projekt zur Förderung der Geschlechtergleichstellung“ unter die 4 Finalisten geschafft.Der Wettbewerb zeichnet einzigartige Projekte in insgesamt 4 Kategorien aus, neben Projekten zur Gleichstellung der Geschlechter werden auch innovative, kollaborative und unkonventionelle Projekte gekürt.Der Wettbewerb findet im Zuge der 13. Ausgabe des „World Chambers Congress 2023“ in Genf statt, einem Zusammentreffen der weltweiten Handelskammern. Luca Filippi, Vize-Generalsekretär der Handelskammer Bozen, wird den Lehrgang, der im Wettbewerb den Titel „More Women in the Board of Directors“ (MoWe Board) trägt, am Donnerstag den Delegierten aus aller Welt präsentieren, am Freitag werden die Sieger bekannt gegeben.Genf war auch Gastgeberin der Vollversammlung von Eurochambres, dem Dachverband der europäischen Kammerorganisationen. „Ziel der Vollversammlung war es, eine Reihe von Ideen und Empfehlungen für die Zusammenarbeit mit den verschiedenen EU-Institutionen zu erarbeiten“, berichtete der Präsident der Handelskammer Bozen und Eurochambres-Vizepräsident Michl Ebner.Eurochambres ist das größte Unternehmensnetzwerk in Europa, das 1700 Handelskammern und rund 20 Millionen Betriebe vertritt und für sie als gemeinsames Sprachrohr in der Europäische Union fungiert.