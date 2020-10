Protest der Gastwirte und Barbetreiber auch in Trient

Dutzende Barbetreiber und Restaurantinhaber sind am Mittwoch in Trient am Domplatz zusammengetroffen, um gegen die neuen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die vom Verband Confcommercio italienweit einberufene Protestkundgebung fand gleichzeitig an zahlreichen Plätzen in Italien statt.