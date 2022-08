Proveis: Raika schließt, Bürger sind erbost Proveis: Raika schließt, Bürger sind erbost

Die Raika Ulten-St. Pankraz-Laurein will ihre Filiale in Proveis schließen. Das Vorhaben hat für heftige Kritik gesorgt in der Deutschnonsberger Gemeinde. + Von Florian Mair