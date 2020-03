Prowinter und Tipworld 2020 abgesagt – Freizeit auf Juni verschoben

Nach intensiver Prüfung mehrerer Szenarien und in Abstimmung mit den wichtigsten Partnern und Ausstellern hat der Verwaltungsrat der Messe Bozen AG beschlossen, die Messen Prowinter in Bozen und Tipworld in Bruneck abzusagen, die zuvor verschoben worden waren.