Mit neun Schautafeln vermittelt Alperia alles Wissenswerte über das geplante Pumpspeicherkraftwerk zwischen Zoggler Stausee und Arzkar Stausee mit einer Leistung von 400 Megawatt. Es soll einen wichtigen Beitrag zur Energiewende, also zur Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen, darstellen. Am 7. März 2027 werden die Ultnerinnen und Ultner in einer Volksbefragung entscheiden, ob es gebaut wird.<h3>\r\n„Ultner Paket“<\/h3>Besonders interessant ist für die Bevölkerung natürlich das sogenannte Ultner Paket, ein Angebot von Alperia, falls das Pumpspeicherkraftwerk realisiert werden kann. Es umfasst (Stand 6. Oktober 2026) zum einen ein „Bürger*innen Paket“. Darin enthalten sind ein Investitionsbeitrag von Alperia in Höhe von 14 Millionen Euro für Projekte im Interesse der Ultner Bevölkerung. Die Bürgerinnen und Bürger sollen selbst über diese Projekte entscheiden. Hinzu kommen jährlich 250.000 Euro, solange der Alperia die Konzession hat.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371090_image" \/><\/div>\r\nZum anderen besteht das „Ultner Paket“ aus einem Energiepaket: Haushalte mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Ulten sollen jährlich 2.700 Kilowattstunden Strom (der Verbrauch eines Vier-Personen-Haushalts) samt aller Kosten und Abgaben kostenlos erhalten – ab Baubeginn und solange Alperia die Konzession hat. Das sei eine Ersparnis von 900 Euro pro Jahr und Haushalt, meint Alperia. Zudem wird Alperia ab Baubeginn und für die gesamte Betriebsdauer bis zu 1.400.000 Kilowattstunden pro Jahr reine Energiekosten des Skigebiets Schwemmalm (Alperia-Kunde) übernehmen. Das entspricht 80 Prozent des derzeitigen Verbrauchs und bedeutet eine Ersparnis von 155.000 Euro pro Jahr.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371093_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Alle Betriebe in der Gemeinde Ulten (Alperia-Kunden) sollen einen Rabatt von 20 Prozent auf die reinen Energiekosten, bis maximal 100 Megawattstunden pro Jahr, erhalten. Das Angebot gilt ab der Bauphase und fünf Jahre während der Betriebsphase.<h3>\r\nStromleitung<\/h3>Eine wichtige Information für die Bevölkerung ist, dass die Terna ein neues Erdkabel zwischen dem geplanten Pumpspeicherkraftwerk und dem Umspannwerk in Lana entlang der Landesstraße errichten will. Eine neue Freileitung wird nur errichtet, wenn die Bevölkerung dies wünscht. Diese käme zusätzlich zum Erdkabel und würde außerhalb des Siedlungsgebiets errichtet, die bestehende Freileitung würde abgebaut.<h3>\r\nTrinkwasserquellen<\/h3>Sorge besteht in der Bevölkerung, dass Quellen am Larcherberg mit dem Bau des Pumpspeicherkraftwerks versiegen könnten. Geologe Konrad Messner, der 24 Quellen am Larcherberg überwacht, sieht die geplante Trasse für das Pumpspeicherkraftwerk positiv, weil sie tief im Berg verlaufe und die Quellen nicht so tief lägen. Da es bereits jetzt Mangel an Trink- und Löschwasser am Larcherberg gibt, soll in Abstimmung mit dem Bodenverbesserungskonsortium vor Beginn der Bauarbeiten eine neue Quelle am Kühberg erschlossen und eine neue Wasserleitung errichtet werden.<BR \/><BR \/>Aufgrund der Baustellenlogistik wird die Trasse nicht über die Schwemmalm, sondern über den Larcherberg führen. So bleiben die Auswirkungen auf die Siedlungsgebiete marginal. Zudem wird das Aushubmaterial im Tal wiederverwendet und nicht aus dem Ultental gebracht. Taleinwärts wird es an 250 Werktagen pro Jahr für fünf Jahre zehn Lkw-Fahrten pro Tag geben.<BR \/><BR \/>Sollte die Volksbefragung positiv ausgehen, würde Alperia das Projekt Ende 2027 zur Genehmigung einreichen. Baubeginn könnte 2030 sein. Die Bauzeit beträgt fünf Jahre.