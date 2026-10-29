<BR \/>Seit 2005 zeichnet das Qualitätszeichen Südtirol landwirtschaftliche Produkte aus heimischer Erzeugung aus, die festgelegte, hohe Qualitätsstandards erfüllen.<BR \/><BR \/>Die Anforderungen reichen von der Aufzucht über die Verarbeitung bis zur Vermarktung. So dürfen die Betriebe weder gentechnisch veränderte Futtermittel noch Wachstumsförderer oder Hormone einsetzen. Auch vorbeugende Arzneimittelgaben sind verboten. Beim Transport müssen die Betriebe die Lebendfische möglichst stressfrei befördern. Vor der Tötung müssen sie die Tiere zuverlässig und artgerecht betäuben.<h3>\r\nZahlreiche Fischarten zugelassen<\/h3>Das Gütesiegel auf dem Produkt sei ein klarer Mehrwert, sagt Thomas Fill, Direktor der Abteilung Agrar bei IDM Südtirol: „Klare Herkunft, verbindliche Standards und unabhängige Kontrollen schaffen Vertrauen und eröffnen regionalen Erzeugnissen zusätzliche Chancen am Markt.“<BR \/><BR \/>Das Gütesiegel ist für zahlreiche heimische Fischarten zugelassen. Dazu zählen Bach- und Regenbogenforelle, Bach- und Seesaibling, Flussbarsch, Zander, Renke, Äsche, Hecht, Schleie und Karpfen. Auch der Europäische Flusskrebs erfüllt die Voraussetzungen für eine Auszeichnung.