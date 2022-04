Nachdem die italienische Regierung die Akzisen, also die Verbrauchssteuer, auf Benzin und Diesel für 30 Tage, vom 22. März bis zum 21. April, um 25 Cent pro Liter gesenkt hatte, um die Auswirkungen der hohen Treibstoffpreise auf die Verbraucher zu abzufedern, hat sie diese Maßnahme bis zum 2. Mai verlängert, wie Wirtschaftsminister Daniele Franco erklärt.Der tatsächliche Preisnachlass an den Tankstellen beträgt 30,5 Cent, wie Experten vorrechnen: 25 Cent aus den Akzisen und 5,5 Cent Mehrwertsteuer.Der Diesel- und Benzinpreis war in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert. Grund dafür ist einerseits der Krieg in der Ukraine und die damit gestiegenen Energiepreise und andererseits die Lieferengpässe, die während der Corona-Pandemie entstanden sind.