Was einst als rein amerikanisches Phänomen begann, hat sich längst von den Bozner Lauben bis in die Ortskerne in Südtirols Landgemeinden als fixer Bestandteil der Vorweihnachtszeit etabliert. Doch im heimischen Einzelhandel mischt sich unter die Vorfreude auf volle Kassen auch Skepsis.<BR \/><BR \/><b><i>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/i><\/b><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="914086" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Für viele Südtiroler Betriebe sind die Aktionstage eine willkommene Gelegenheit, den traditionell ruhigeren November zu beleben und Lagerbestände abzubauen. Gleichzeitig warnt der Wirtschaftsverband hds vor den Schattenseiten der Rabattschlacht. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten nutzen die Preisnachlässe gezielt, um bereits im November ihre Weihnachtsgeschenke zu besorgen.<BR \/><BR \/>„Nicht jeder Euro, der im November ausgegeben wird, ist ein zusätzlicher Euro für den Handel“, gibt hds-Präsident Philipp Moser zu bedenken. Wenn reguläre Umsätze aus dem Dezember lediglich vorgezogen und zu stark reduzierten Preisen getätigt werden, geraten die Gewinnspannen der heimischen Betriebe erheblich unter Druck.<h3>\r\nStationärer Handel bleibt für Südtiroler unverzichtbar<\/h3>Trotz der starken Konkurrenz durch internationale Online-Plattformen zeigt sich im Kaufverhalten ein klarer Trend zugunsten der lokalen Geschäfte: Laut aktuellen Erhebungen des Dachverbandes Confcommercio planen über 77 Prozent der Befragten, zumindest einen Teil ihrer Black-Friday-Einkäufe direkt im stationären Handel zu erledigen. Mehr als 72 Prozent kombinieren das Stöbern im Netz mit dem Besuch im Geschäft vor Ort.<BR \/><BR \/>Für knapp ein Drittel der Käuferinnen und Käufer ist zudem die bewusste Unterstützung der lokalen Wirtschaft ein entscheidendes Kaufmotiv. Genau hier sieht der heimische Handel seine größte Stärke: Während Online-Riesen mit aggressiven Preisen locken, punkten Südtirols Fachgeschäfte mit persönlicher Beratung, Qualität und dem Einkaufserlebnis in den lebendigen Dorf- und Stadtzentren.<h3>\r\nAppell an bewussten Konsum<\/h3>Sowohl Handelsvertreter als auch Konsumentenschützer raten rund um den Aktionstag zu Augenmaß. Käufer sollten Preise genau vergleichen – gesetzlich muss bei Rabattaktionen inzwischen der niedrigste Preis der vergangenen 30 Tage als Referenz angegeben werden.