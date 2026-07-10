„Wir bieten unseren Mitgliedern regelmäßig Veranstaltungen über Finanzwissen und Altersvorsorge. Doch was nützt Geld, wenn man nicht mehr in der Lage ist, das Angesparte im Alter zu genießen? Deshalb passt das Thema Gesundheit gut zum InvestmentClub“, betonte Gernot Häufler, Obmann des Raiffeisen InvestmentClubs, in seiner Begrüßung. Er zeigte sich erfreut über den großen Zuspruch der Mitglieder.<BR \/><BR \/>Unter dem Titel „Mit Klarheit zu mehr Genuss und Gesundheit“ räumte Ernährungstherapeutin und Ernährungswissenschaftlerin Hanna Thuile mit Ernährungsmythen auf und plädierte für einen entspannten, wissenschaftlich fundierten Umgang mit Ernährung. „Heutzutage sind viele Menschen verunsichert, verängstigt oder resigniert durch die widersprüchlichen Informationen, die – vor allem über die Sozialen Medien – auf uns hereinstürzen.“<BR \/><BR \/>Das Wissen über gesunde Ernährung und ihre Bedeutung für Gesundheit, Wohlbefinden und Langlebigkeit sei längst vorhanden. Die Herausforderung liege vielmehr in der Umsetzung im Alltag: „Zeitmangel und Stress führen häufig zu unregelmäßigen Mahlzeiten (z.B. kein Frühstück oder Dinner-Cancelling) und ungünstigen Essgewohnheiten – zu kalorienreich, zu fettig, zu süß, zu viel oder zu wenig, zu viel Fleisch, zu schnell, zu einseitig und meist nur nebenher. Die Folge sind Müdigkeit, Leistungsabfall, Heißhunger oder Kontrollverlust. Viele Menschen nehmen ihre Körpersignale nicht mehr wahr. Anstatt sich Gedanken zu machen, wie man mehr Vielfalt in die Speisenfolge bringen könnte, schlucken sie lieber Pillen oder folgen Trends und neuen Diäten, obwohl man weiß, dass restriktive Diäten nie funktionieren.“ <BR \/><BR \/>Wer seine Ernährung verbessern möchte, dem helfe es, bestehende Gewohnheiten Schritt für Schritt anzupassen. Als praktische Orientierung empfiehlt Hanna Thuile eine ausgewogene Mahlzeit mit einem Viertel Kohlenhydraten, einem Viertel Eiweiß und zur Hälfte bunt gemischtem Gemüse – gekocht, gegrillt oder roh. „Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und saisonale Lebensmittel bilden nach wie vor die Basis einer ausgewogenen Ernährung, die immer zu den individuellen Lebensumständen passen muss und auch gut schmecken darf“, betonte die Ernährungsexpertin. Ebenso wichtig seien regelmäßige Mahlzeiten, ausreichend Bewegung und genügend Schlaf.<h3>\r\nApfelsorten bewusst wahrnehmen und unterscheiden<\/h3>Michaela Hafner, Apfelbäuerin und Apfelsommelière, führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im zweiten Teil des Abends in die Welt der professionellen Apfelverkostung ein. Sie lernten dabei mit allen fünf Sinnen verschiedene Apfelsorten bewusst wahrzunehmen und ihre Besonderheiten wie Aussehen, Duft, Knackigkeit, Textur, Saftigkeit sowie das Zusammenspiel von Süße, Säure und Aromen zu erkennen: „Unsere Sinne sind das beste Instrument, um einen Apfel kennenzulernen“, erklärte Hafner. Ein Apfel entfalte seine geschmackliche Vielfalt am besten bei Zimmertemperatur. Erst durch bewusstes Riechen, Hören und langsames Kauen ließen sich seine unterschiedlichen Eigenschaften vollständig erfassen.<BR \/><BR \/>Die Apfelsommelière möchte dazu beitragen, die Vielfalt von Äpfeln bekannter zu machen. „Äpfel leisten mit ihren wertvollen Inhaltsstoffen einen wichtigen Beitrag zu einer ausgewogenen Ernährung und verbinden Gesundheit mit Genuss. Ich kenne heute viele Apfelsorten und kann ihre unterschiedlichen Eigenschaften beschreiben. Diese Begeisterung möchte ich weitergeben“, sagte Hafner. <BR \/><BR \/>Die rund 260 Gäste dankten den beiden Referentinnen mit langanhaltendem Applaus und ließen den Abend bei einem Buffet und anregenden Gesprächen im stimmungsvollen Ambiente des Schlosses Maretsch ausklingen.