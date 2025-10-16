<b>STOL: Herr von Leon, sind Sie überrascht vom Rücktritt Ihres Generaldirektors?<\/b><BR \/>Herbert von Leon: Es hat schon Anzeichen gegeben, aber trotzdem kam er plötzliche Rücktritt dann doch überraschend <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/paukenschlag-robert-zampieri-verlaesst-raiffeisenverband-was-steckt-dahinter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Wir haben exklusiv darüber berichtet – hier mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/><b>STOL: Was heißt, es gab Anzeichen?<\/b><BR \/>Von Leon: Man hat gemerkt, dass Robert müde war …<BR \/><BR \/><b>STOL: Er war „stuff“ auf südtirolerisch gesagt?<\/b><BR \/>Von Leon: Nein, „stuff“ würde ich nicht sagen. Er war müde. Es war ihm zu viel. <BR \/><BR \/><b>STOL: Wann hat Robert Zampieri Ihnen von seiner Entscheidung erzählt?<\/b><BR \/>Von Leon: Vor wenigen Tagen. Ich weiß es also auch noch nicht so lange.<BR \/><BR \/><b>STOL: Zampieri sagt, es seien persönliche Gründe, die dazu führten, dass er den Job aufgibt. Gerüchten zufolge habe es aber verbandsinterne Streitereien gegeben, Unstimmigkeiten zwischen den landwirtschaftlichen Genossenschaften und den Banken ….<\/b><BR \/>Von Leon: Ach was, das ist kompletter Blödsinn <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/ueberraschender-abgang-das-sagt-robert-zampieri" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier lesen Sie das Exklusiv-Interview mit Robert Zampieri). <\/a><BR \/><BR \/><b>STOL: Als Obmann des Raiffeisenverbandes könnten Sie das offiziell aber auch nicht sagen, wenn es so wäre ...<\/b><BR \/>Von Leon: Es ist aber so. Es gab keine Unstimmigkeiten und keine Streitereien. Wie gesagt, das ist Blödsinn. <BR \/><BR \/><b>STOL: Wie geht es nun weiter?<\/b><BR \/>Von Leon: Vize-Direktor Christian Tanner wird interimsmäßig den Posten des Generaldirektors übernehmen.<BR \/><BR \/><b>STOL: Und danach wird er es offiziell, oder wird der Posten ausgeschrieben?<\/b><BR \/>Von Leon: Es wird eine Ausschreibung geben.