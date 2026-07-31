Die Initiative geht auf das im Juli 2023 unterzeichnete Abkommen zwischen der italienischen Bankenvereinigung ABI, dem Verband der Zahlungsdienstleister und den italienischen Wirtschaftsverbänden zurück. Ziel war es, insbesondere kleine Unternehmen durch eine Reduzierung der Gebühren für Kartenzahlungen bei Kleinbeträgen zu entlasten.<BR \/><BR \/>Die Südtiroler Raiffeisenkassen gingen bereits 2024 einen Schritt weiter und führten die Rückerstattung der Transaktionsspesen für ihre Firmenkunden mit einem POS-Terminal über Raiffeisen ein. Ursprünglich war die Maßnahme auf zwölf Monate befristet, wurde inzwischen jedoch bereits zum dritten Mal verlängert und gilt auch im Jahr 2026.<BR \/><BR \/>Die Rückvergütung erfolgt automatisch jeweils nach Ablauf eines Trimesters für alle Kartenzahlungen bis einschließlich 10 Euro mit PagoBancomat, Visa und Mastercard, die über NEXI abgewickelt werden. Voraussetzung ist, dass der rückzuerstattende Betrag pro Verkaufspunkt und Trimester mindestens zwei Euro beträgt.<BR \/><BR \/>Mit der Initiative möchten die Südtiroler Raiffeisenkassen bargeldlose Zahlungen weiter fördern und gleichzeitig Unternehmen entlasten. Weniger Bargeld bedeute nämlich geringeren Aufwand für Bargeldeinzahlungen, ein reduziertes Risiko von Falschgeld und eine einfachere Zahlungsabwicklung im Geschäftsalltag.