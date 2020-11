Raika-Haftungsverbund endgültig genehmigt

Das Ganze geht zurück auf das Jahr 2016. Damals hatte die Regierung in Rom den Volksbanken eine Reform auferlegt, die zum Ziel hatte, das Bankensystem zu stärken. Im Zuge dessen wurde bald klar, dass auch die italienweit 379 Raiffeisenkassen nicht unangetastet bleiben würden. Diese wurden daraufhin selbst aktiv und arbeiteten mit ihren Verbänden an einer Reform. Im Fokus stand dabei, dass sich die einzelnen Raiffeisenkassen einer Bankengruppe anschließen sollen, an deren Spitze eine Aktiengesellschaft steht.Die Südtiroler Raiffeisenkassen wollten aber ihre Eigenständigkeit erhalten und forderten eine eigene Landesgruppe. Dies wurde ihnen von Rom nach mehreren Monaten des Verhandelns im April 2016 auch zugesichert. Südtirol sollte eine eigene Raika-Landesgruppe mit der Raiffeisen Landesbank (RLB) als Konzernmutter erhalten. Doch richtig glücklich waren die restlichen Raikas nie mit der Idee einer Landesgruppe und der RLB als Konzernmutter.Daher reichte der SVP-Senator Dieter Steger im November 2018 einen Abänderungsantrag in der zuständigen Finanzkommission des Senats ein, laut dem die Südtiroler Raikas entscheiden könnten, ob sie für eine eigene Landesgruppe oder für einen Haftungsverbund – also einem Institutsbezogenem Sicherungssystem (IPS) – wären. Der Antrag wurde angenommen und alle 39 Raikas entschieden sich Ende Dezember 2018 für einen Zusammenschluss in einem Haftungsverbund und gegen eine Landesgruppe.Der Vorteil der Haftungsgruppe, so die Begründung: Bei einem Haftungsverbund könnten die Raikas im Gegensatz zu einer Landesgruppe unter der RLB großteils selbstständig bleiben. Im Juli des Vorjahres verabschiedete die Raiffeisen-IPS-Genossenschaft, die sich um die Umsetzung des Haftungsverbundes kümmert, die Geschäftsordnung, und am 30. Dezember 2019 wurde der offizielle Antrag für die Gründung eines Südtiroler Haftungsverbundes eingereicht.Die Banca d'Italia hatte daraufhin 180 Tage Zeit, um die Dokumente und den Antrag zu prüfen, sagt der Obmann des Raiffeisenverbandes, Herbert von Leon, zu den „Dolomiten“ – also 6 Monate. In der zweiten Jahreshälfte 2020 sollte Südtirol also mit dem Haftungsverbund starten können, hoffte man noch Ende Dezember 2019. Die Banca d'Italia hatte inzwischen – im März dieses Jahres – jedoch die Frist für die Überprüfung der Dokumente bis September verlängert.Nun sind alle Überprüfungen gemacht und der Haftungsverbund von der Banca d’Italia genehmigt worden. Ob der Haftungsverbund noch heuer oder erst im kommenden Jahr seine Tätigkeit aufnehmen, muss aber erst noch geklärt werden.

