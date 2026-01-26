Über fünf Milliarden Euro – diese Zahl geistert seit einiger Zeit durch die Debatte um den wirtschaftlichen Nutzen der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina. Die Rechnung folgt meist demselben Muster: Erstens sollen Eventtouristen, Teams und Funktionäre Umsätze bringen, zweitens Infrastrukturinvestitionen die Wirtschaft ankurbeln, drittens sollen Besucher in einem zweiten Moment – inspiriert durch Olympia – erneut in die Austragungsorte zurückkehren. In der Theorie ergibt das eine beachtliche Summe.<BR \/><BR \/>Der Sportökonom Martin Schnitzer, Professor an der Universität Innsbruck und gebürtiger Meraner, gilt als ausgewiesener Kenner der ökonomischen Bewertung von Sportgroßereignissen. Seine Einschätzung zu solchen Hochrechnungen fällt nüchtern aus – und widerspricht vielen gängigen Erzählungen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73213085_quote" \/><BR \/><BR \/>„Ich verstehe, dass Politik und Öffentlichkeit solche Studien brauchen, um gewisse Ausgaben vor der Bevölkerung zu erklären“, sagt Schnitzer. „Das Problem ist nur: Diese Zahlen sind ungenau – oft sogar unseriös.“ Der Grund liege in der Methodik. Zu viele Variablen fließen in die Berechnungen ein, zu viele Annahmen bleiben spekulativ. Seit Jahrzehnten versuche man, den wirtschaftlichen Effekt von Sportgroßereignissen verlässlich zu messen – ohne Erfolg. „Wir müssen uns damit abfinden, dass man ihn nicht messen kann.“<BR \/><BR \/>Natürlich gebe es punktuell spürbare Effekte im Kleinen. „Der Bäcker im Dorf verkauft während eines Wettkampfs mehr Semmeln, Hotels sind für kurze Zeit ausgebucht, die Gastronomie profitiert.“ Doch daraus lasse sich kein gesamtwirtschaftlicher Nutzen ableiten. „Auch die Auswirkungen auf Konjunktur und Wachstum sind verschwindend gering oder statistisch kaum erfassbar.“<h3>\r\nOlympia als Schaufenster <\/h3>Wer Olympische Spiele ausschließlich unter monetären Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten betrachtet, greift aus Sicht des Sportökonomen ohnehin zu kurz. Der eigentliche Wert liege anderswo. „Olympische Spiele sind ein Schaufenster für ein ganzes Land.“ Italien könne der Welt zeigen, wozu es organisatorisch, kulturell und landschaftlich fähig sei.<BR \/><BR \/>Schnitzer erinnert sich an die Spiele 2006 in Turin. „Es war beeindruckend zu sehen, welche Dynamik entstehen kann. Das hat nichts mit Nationalismus zu tun, sondern mit Zusammengehörigkeit.“ Ein oft unterschätzter Aspekt sei zudem die Zusammenarbeit über administrative Grenzen hinweg. Regionen und Provinzen, die sonst wenig Berührungspunkte haben, arbeiten plötzlich an einem gemeinsamen Projekt. Dieses gegenseitige Verständnis wirke häufig über das Ereignis hinaus.<h3>\r\nImage wirkt – auch messbar<\/h3>Dass große Sportereignisse das Image nachhaltig verändern können, lässt sich zumindest indirekt belegen. Der Nation Brands Index misst regelmäßig, wie Länder weltweit wahrgenommen werden. Ein klassisches Beispiel ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Das „Sommermärchen“ mit offenen Fanfesten, reibungsloser Organisation und positiven Medienbildern wirkte wie ein Reputationsbeschleuniger. Deutschlands Image wandelte sich messbar – weg vom Klischee der Nüchternheit hin zu Gastfreundschaft, Lebensfreude und Modernität. In den Folgejahren verbesserte sich das Land insbesondere in den Kategorien „People“, „Tourism“ und „Culture“.<BR \/><BR \/>„Das zeigt: Sportgroßereignisse sind kein kurzfristiges Marketing“, sagt Schnitzer. „Sie können – wenn sie stimmig inszeniert sind – nachhaltig die Markenstärke einer Nation erhöhen.“ Der Effekt sei subtil, aber real: für den Tourismus, für das Investorenvertrauen, für die politische Soft Power.<h3>\r\nZwei Städte, zwei Wirklichkeiten<\/h3>Wie aber verteilt sich die Imagewirkung bei Mailand-Cortina? Erstmals tauchen zwei Städte im offiziellen Namen Olympischer Winterspiele auf. „Mailand verbindet man schlicht nicht mit Wintersport“, sagt Schnitzer. Für die Metropole sei mittel- bis langfristig kaum ein zusätzlicher Imagegewinn zu erwarten. Ganz anders Cortina d’Ampezzo. Der Ort lebt bis heute vom Mythos der Winterspiele 1956 – und kann diesen nun neu aufladen. „Cortina hat in den vergangenen Jahrzehnten an Glanz verloren. Olympia 2026 liefert wieder Stoff fürs Storytelling.“ Der Status als olympischer Wintersportort werde damit bestätigt, auch wenn viele Bewerbe nicht direkt in Cortina stattfinden.<h3>\r\nUnd Südtirol?<\/h3>Südtirol kommt im Namen bekanntlich nicht vor – entsprechend indirekt seien die Effekte. Internationale Gäste dürften eher fragen, wie weit Antholz von Cortina entfernt liege. „Alles geht von Cortina aus.“ Dennoch gebe es Chancen. Die Bilder aus Antholz werden um die Welt gehen. Daraus lasse sich viel machen – vorausgesetzt, man agiert strategisch.<BR \/><BR \/>Ob Südtirol diese zusätzliche Aufmerksamkeit überhaupt nötig habe, sei eine andere Frage. Kurzfristig wohl nicht. Langfristig gehe es jedoch um die Schärfung des eigenen Profils als Destination. „Man darf nicht nur auf die Auslastung von heute schauen.“ Tirol habe diesen Weg deutlich früher eingeschlagen als Südtirol.<BR \/><BR \/>Die Entscheidung, als Nebenschauplatz Teil von Olympia zu sein, hält Schnitzer für alternativlos. Vor allem für Antholz eröffne sich die Chance, sich nachhaltig als führende Biathlon-Destination Europas – vielleicht sogar weltweit – zu positionieren. Hätte man diese Gelegenheit nicht genutzt, hätte man riskiert, den Platz an das Fleimstal zu verlieren, das sich als nordisches Zentrum etabliert hat.<h3>\r\nDie Wirkung nach innen<\/h3>Großereignisse wirken nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Sie können das Gemeinschaftsgefühl stärken und für eine gewisse Zeit von den Sorgen des Alltags ablenken. „Sport ist Unterhaltung“, sagt Schnitzer. Euphorie entstehe allerdings nur unter bestimmten Bedingungen: perfektes Wetter, reibungsloser Ablauf – und Medaillen. „Fehlen diese Zutaten, kippt die Stimmung schnell.“<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73213089_quote" \/><BR \/><BR \/>Hinzu komme das verbreitete Misstrauen gegenüber großen Sportverbänden. IOC oder FIFA stehen für viele nicht für die Werte des Sports, sondern für kommerzielle Eigeninteressen und zweifelhafte Machenschaften. „Dieses Misstrauen ist absolut berechtigt“, meint Schnitzer. Umso wichtiger sei es, die Ebenen zu trennen: hier die Verbände, dort der Sport und der olympische Gedanke. Letzteren dürfe man durchaus feiern – gemeinsam mit Medien und Öffentlichkeit.