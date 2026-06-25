Viele Südtiroler freuen sich das ganze Jahr auf ihren Sommerurlaub. Doch nicht immer läuft alles so, wie man es sich erhofft hat. Beim Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) in Bozen gehören Reiseprobleme seit Jahren zu den häufigsten Beratungsthemen. Viele Fälle zeigen: Rechte haben ist das eine. Sie rechtzeitig und richtig geltend zu machen, ist das andere.<h3>\r\nKein automatisches Rücktrittsrecht<\/h3>Der erste kritische Moment ist bereits die Buchung. Wer ein Hotelzimmer reserviert, schließt einen Vertrag ab – auch dann, wenn die Buchung nur per E-Mail, telefonisch oder online erfolgt. Entscheidend ist, dass sich beide Seiten über Unterkunft, Zeitraum und Preis einig sind. Das Hotel muss das gebuchte Zimmer für den vereinbarten Zeitraum bereitstellen, der Gast muss den vereinbarten Preis bezahlen.<BR \/>Viele glauben, bei Onlinebuchungen gelte automatisch ein 14-tägiges Rücktrittsrecht. Bei Hotelzimmern, Ferienwohnungen und anderen Freizeitdienstleistungen zu einem bestimmten Termin ist das laut EVZ aber nicht der Fall. Wer storniert, kann daher auf Stornokosten sitzen bleiben.<BR \/>In Italien ist zudem die sogenannte „caparra confirmatoria“, also ein Angeld zur Bestätigung, verbreitet. Wird storniert, kann dieses Angeld einbehalten werden; unter Umständen kann der Hotelier sogar weiteren Schadenersatz verlangen. Eine reine Anzahlung wird dagegen grundsätzlich auf den Preis angerechnet und hat nicht dieselbe rechtliche Wirkung wie ein Angeld.<h3>\r\n„Kostenlos“ nicht immer kostenlos<\/h3>Reiseberaterin Barbara Klotzner vom EVZ weist in diesem Zusammenhang auf eine „neue Mode“ hin: Hotels und Unterkünfte werben immer öfter mit „kostenlosem Storno“ bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor Reiseantritt, etwa bis 40 Tage vor der Anreise. Tatsächlich erhalten Kundinnen und Kunden bei einer Stornierung aber nicht immer ihr Geld zurück. In manchen Fällen wird die geleistete Anzahlung einbehalten und lediglich ein Gutschein in Höhe dieser Anzahlung ausgestellt.<BR \/><BR \/>„Ob das wirklich kostenlos ist, sei dahingestellt“, sagt Klotzner. Rechtlich sei diese Praxis noch nicht abschließend geklärt und werde wohl auch von Gerichten zu prüfen sein. Für Verbraucher bedeutet das: Nicht nur auf Schlagworte wie „kostenlos stornierbar“ achten, sondern genau prüfen, ob im Fall einer Absage wirklich eine Rückerstattung vorgesehen ist oder nur ein Gutschein.<h3>\r\nWenn das Zimmer nicht passt<\/h3>Kommt der Gast im Hotel an und das Zimmer ist nicht verfügbar oder entspricht nicht dem, was zugesagt wurde, sollte er nicht erst nach der Rückkehr aktiv werden. Ist das Zimmer schmutzig, fehlt die zugesagte Ausstattung, liegt die Unterkunft anders als beschrieben oder wurde das gebuchte Zimmer doppelt vergeben, muss sofort reklamiert werden.<BR \/><BR \/>Das EVZ rät, in solchen Fällen umgehend Abhilfe zu verlangen – etwa Reinigung, Nachlieferung, ein anderes gleichwertiges Zimmer oder eine Ersatzunterkunft. Hilft das nicht, braucht es Beweise: Fotos, Videos, Namen von Zeugen, Screenshots der Buchung und eine schriftliche Beschwerde.<BR \/><BR \/>„Wer Mängel während des Urlaubs nicht bei der Hotelleitung oder – bei einer Pauschalreise – beim Reiseveranstalter meldet, hat im Nachhinein schlechte Karten“, erklärt Klotzner. Nach der Rückkehr kann zwar eine Preisminderung oder Entschädigung verlangt werden. Wer aber erst Wochen später allgemein schreibt, der Urlaub sei enttäuschend gewesen, hat es deutlich schwerer.<h3>\r\nPauschalreisen bieten mehr Schutz<\/h3>Besonders gut abgesichert sind Reisende bei einer Pauschalreise. Das ist nicht nur der klassische Katalogurlaub. Auch Kombinationen aus Flug, Hotel, Mietwagen oder anderen Reiseleistungen können eine Pauschalreise sein, wenn sie gemeinsam oder unter bestimmten Bedingungen miteinander verbunden gebucht werden.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75338365_quote" \/><BR \/><BR \/>Der Vorteil: „Der Reiseveranstalter ist für die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Leistungen verantwortlich. Gibt es Mängel, muss der Veranstalter informiert werden und die Möglichkeit zur Abhilfe bekommen. Bei erheblichen Problemen können Preisminderung und unter Umständen auch Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreude in Frage kommen.“<BR \/><BR \/>Auch hier gilt: Nicht schweigen, nicht abwarten, sondern sofort melden. Das EVZ betont seit Jahren, dass gerade bei Pauschalreisen die Reklamation vor Ort entscheidend ist. Denn nur dann kann der Veranstalter reagieren – und nur dann lässt sich später besser belegen, dass tatsächlich ein Mangel vorlag.<h3>\r\nWenn der Flug ausfällt oder verspätet ist<\/h3>Häufig sorgen auch Flüge für Frust. Schon bei der Buchung können Fehler teuer werden: Der Name muss so angegeben werden, wie er im Reisepass oder in der Identitätskarte steht. Auch Datum, Flughäfen und Umsteigezeiten sollten genau geprüft werden. Wer mehrere Teilstrecken einzeln bucht, riskiert zudem, bei einem verpassten Anschluss schlechter dazustehen.<BR \/><BR \/>Sicherer ist eine zusammenhängende Flugbuchung, bei der alle Teilstrecken unter einem gemeinsamen PNR-Code laufen. Dieser Buchungscode ist nicht immer dasselbe wie die Buchungsnummer, die ein Online-Reisebüro für die gesamte Bestellung vergibt. Denn manche Portale kombinieren mehrere Flüge, die dann zwar gemeinsam verkauft werden, aber unterschiedliche PNR-Codes haben. Kommt es dabei zu einer Verspätung und wird ein Anschluss verpasst, kann es für Reisende deutlich schwieriger werden.<BR \/><BR \/>Wird ein Flug annulliert, ist er stark verspätet oder wird einem Passagier wegen Überbuchung die Beförderung verweigert, greifen die EU-Fluggastrechte. Je nach Fall haben Reisende Anspruch auf Erstattung des Ticketpreises oder auf anderweitige Beförderung. Dazu kommen Betreuungsleistungen wie Mahlzeiten, Getränke, Hotel und Transfer, wenn sie notwendig sind.<BR \/><BR \/>Unter bestimmten Voraussetzungen steht auch eine pauschale Ausgleichszahlung zu. Diese beträgt 250 Euro bei Flügen bis 1.500 Kilometer, 400 Euro bei längeren innereuropäischen Flügen sowie bei Flügen zwischen 1.500 und 3.500 Kilometern, und 600 Euro bei allen weiteren Flügen. Bei Verspätungen ist eine Entschädigung grundsätzlich ab mehr als drei Stunden Ankunftsverspätung möglich – sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen. Ein technisches Problem ist dabei nicht automatisch ein außergewöhnlicher Umstand.<BR \/><BR \/>„Fällt der Flug aus oder verzögert sich die Weiterreise erheblich, sollten Reisende nicht vorschnell selbst teure Ersatzlösungen buchen, ohne die Airline vorher zur Abhilfe aufzufordern. Wenn die Fluggesellschaft aber trotz Anspruch keine Betreuung organisiert, können notwendige und angemessene Ausgaben später zurückverlangt werden. Wichtig sind Belege“, so das EVZ.<h3>\r\nKoffer weg: Fristen beachten<\/h3>Auch beim Gepäck zählt schnelles Handeln. Kommt der Koffer beschädigt oder gar nicht an, muss am Flughafen sofort beim Lost-&-Found-Schalter reklamiert und ein sogenannter PIR-Bericht ausgefüllt werden. Dieses Formular ersetzt aber nicht die schriftliche Beschwerde an die Fluggesellschaft.<BR \/><BR \/>Bei beschädigtem aufgegebenem Gepäck muss die Forderung binnen sieben Tagen gestellt werden. Bei verspätetem Gepäck gilt eine Frist von 21 Tagen, nachdem es wieder zur Verfügung gestellt wurde. Wer wegen des fehlenden Koffers notwendige Ersatzkäufe tätigt, etwa Toilettenartikel oder einfache Kleidung, kann diese Kosten grundsätzlich geltend machen. Übertrieben teure Einkäufe werden aber nicht automatisch ersetzt.<BR \/><BR \/>Gerade beim Gepäck gilt daher: Quittungen aufbewahren, Schaden fotografieren und Fristen nicht versäumen. Wer erst nach Wochen reklamiert, verliert oft Ansprüche.<h3>\r\nGeplante Änderungen bei den Fluggastrechten<\/h3>Die EU will die Fluggastrechte nach jahrelangen Verhandlungen überarbeiten. Vertreter von Europaparlament und Mitgliedstaaten haben sich Mitte Juni 2026 auf neue Regeln verständigt. Die Einigung muss allerdings noch formal bestätigt werden. Für den heurigen Sommer gelten die geplanten Neuerungen daher noch nicht. Nach derzeitigem Stand dürften sie voraussichtlich nicht vor Sommer 2027 zur Anwendung kommen.<BR \/><BR \/>Wichtig für Reisende: Der Anspruch auf Entschädigung ab drei Stunden Verspätung soll erhalten bleiben. Auch die Beträge von 250, 400 und 600 Euro sollen im Wesentlichen nicht angetastet werden. Das ist aus Verbrauchersicht bereits ein wichtiger Punkt, weil zwischenzeitlich auch eine Abschwächung der bestehenden Rechte im Raum stand. Vorgesehen sind zudem klarere Informationen bei Flugstörungen, eine Antwortpflicht der Airlines binnen 30 Tagen und eine Frist von neun Monaten, innerhalb der Passagiere Entschädigungsanträge stellen können.<BR \/><BR \/>Auch bei den Preisen soll es transparenter werden. Ticketpreise sollen künftig übersichtlicher dargestellt werden, einschließlich der Kosten für Handgepäck. Für Familien ist vorgesehen, dass Kinder unter 14 Jahren kostenlos neben einer Begleitperson sitzen können. Dieser Punkt ist allerdings differenziert zu sehen: In Italien gibt es bereits eine Regelung der Luftfahrtbehörde ENAC, wonach Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren ohne Zusatzkosten neben Eltern oder Begleitpersonen sitzen müssen. Neu wäre also vor allem eine einheitlichere Regelung auf EU-Ebene.<BR \/><BR \/>Außerdem sollen Schreibfehler im Namen kostenlos korrigiert werden können. Auch das ist in der Praxis nicht immer das größte Problem mit den Fluggesellschaften selbst, sondern häufiger mit Online-Reisebüros und Vermittlungsportalen. Wer digital eingecheckt hat, soll bei Bedarf auch kostenlos eine gedruckte Bordkarte erhalten.<BR \/><BR \/>Für Verbraucher wäre die Reform damit nicht in jedem Punkt ein völlig neuer Schutzschirm. Aber sie würde bestehende Rechte absichern, einige Verfahren klarer machen und verhindern, dass zentrale Ansprüche – etwa bei Verspätungen – abgeschwächt werden. Genau darin sieht auch Klotzner den entscheidenden Punkt: Die geplanten Änderungen seien „jedenfalls keine Schwächung der Verbraucherrechte“. Und das sei im Massengeschäft Flugreise schon einiges.Mietwagen: Genau hinschauen<h3>\r\nDie Mietwagen-Fallen<\/h3>Zurück zur Gegenwart: Der Mietwagen ist ein weiteres klassisches Streitthema im Urlaub. Schon bei der Buchung muss der Anbieter den Gesamtpreis transparent ausweisen, also inklusive Steuern, Kosten und Zusatzversicherungen. Vorsicht ist bei Mietwagenbrokern geboten: Wer dort eine Zusatzversicherung zur Reduzierung des Selbstbehalts abschließt, hat häufig einen Vertrag mit dem Broker oder dessen Versicherung – nicht mit der Mietwagenfirma vor Ort. Im Schadensfall kann das bedeuten: Der Kunde muss den Schaden zunächst dem Autoverleiher zahlen und danach beim Versicherer des Brokers die Erstattung beantragen.<BR \/><BR \/>Bei der Abholung gilt: pingelig sein. Jeder Kratzer, jede Beule, der Zustand der Reifen und der Kilometerstand sollten im Übergabeprotokoll festgehalten werden. Fotos mit Datum und Uhrzeit sind sinnvoll. Bei der Rückgabe gilt dasselbe: Auto fotografieren, Kilometerstand dokumentieren, Tankfüllung festhalten und sich nach Möglichkeit bestätigen lassen, dass keine neuen Schäden vorhanden sind.<BR \/><BR \/>Bei Unfall oder Schaden sollte man sofort den Kundenservice des Verleihers kontaktieren, keine nicht autorisierten Reparaturen durchführen und bei einem Unfall die Polizei hinzuziehen. Ebenfalls wichtig: „Klauseln im Vertrag genau lesen“, so Klotzner. „Die Kilometerzahl ist oft begrenzt, ebenso kann es problematisch sein, Ländergrenzen zu überschreiten.“ Oft sei ein Grenzübertritt nicht grundsätzlich verboten, müsse aber mit dem Vermieter abgesprochen werden. Wer dies missachtet, riskiert Vertragsstrafen oder andere böse Überraschungen bei der Rückgabe.<h3>\r\nDas Fazit der Expertin<\/h3>Der rote Faden bei fast allen Urlaubsproblemen ist derselbe: „Sofort reklamieren, Abhilfe verlangen, Beweise sichern, Rechnungen aufbewahren und anschließend schriftlich nachfassen“, so Klotzner. In die Beschwerde gehören Buchungsnummer, Reisedaten, Namen der Reisenden, eine genaue Beschreibung des Problems, die Forderung und Kopien der Belege.<BR \/><BR \/>Reagiert ein Unternehmen nicht oder unzureichend, können sich Verbraucher bei grenzüberschreitenden Fällen innerhalb der EU, Island, Norwegen oder dem Vereinigten Königreich an das Europäische Verbraucherzentrum wenden.