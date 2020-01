Red Bull unter 500 wertvollsten Marken

Den Berechnungen von „Brand Finance“ zufolge ist der Markenwert des Getränkeherstellers um 5 Prozent auf 7,1 Milliarden US-Dollar gesunken und damit geringer als im Jahr davor. Das Beraterunternehmen errechnet den Wert einer Marke auf Basis vieler verschiedener Faktoren, unter anderem werden auch zukünftige Einnahmen geschätzt, die sich aufgrund der Marke ergeben. Die Studie wurde im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos veröffentlicht.





Die schlechtere Position des heimischen Unternehmens im Ranking sei dem „unvorteilhaften Makroumfeld“ geschuldet, heißt es in der Aussendung von Brand Finance. Allerdings könne sich Red Bull wieder von dem Rückschlag erholen, indem das Unternehmen seine „einzigartige Marketingstrategie“, die sich vor allem auf Extremsportarten, Musik und Werbung durch Prominente stützt, gezielt weitertreibe, heißt es weiter.International bleibt Amazon das dritte Jahr in Folge die weltweit wertvollste Marke. Dabei durchbrach das Unternehmen laut Reuters als erster Konzern die Schwelle von 200 Milliarden Dollar. Nach einem Plus von 18 Prozent erreichte der Markenwert 220,8 Milliarden Dollar. Dahinter folgen Google mit rund 159,7 Milliarden Dollar den von Apple mit rund 140,5 Milliarden Dollar.

apa