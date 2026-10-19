<BR \/>Wie hoch werden die Renten in Zukunft ausfallen – und reichen sie aus, um den Lebensunterhalt im Alter zu sichern? Mit diesen Fragen beschäftigte sich das elfte Webinar der Reihe „AFI im Dialog“, das am vergangenen Freitag stattfand. Mehr als 60 Personen nahmen daran teil. Fachleute aus verschiedenen Bereichen beleuchteten die Herausforderungen des Rentensystems und mögliche Maßnahmen, um drohender Altersarmut entgegenzuwirken.<h3>\r\nDemografischer Wandel setzt Rentensystem unter Druck<\/h3>Die demografische Entwicklung stellt das beitragsbezogene Rentensystem vor große Herausforderungen. Laut Prognosen des Landesinstituts für Statistik ASTAT wird der Abhängigkeitskoeffizient älterer Menschen in Italien und Südtirol von 33,8 im Jahr 2025 auf 48,7 im Jahr 2043 steigen. Das bedeutet, dass immer mehr Menschen über 65 Jahren einer Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter gegenüberstehen. In der Folge dürften auch die Netto-Ersatzquoten sinken, also das Verhältnis zwischen dem letzten Erwerbseinkommen und der ersten Rentenzahlung.<BR \/><BR \/>Wie stark sich Unterbrechungen im Berufsleben auswirken können, zeigte AFI-Forscherin Martina Cunial anhand eines von ihr entwickelten Rentensimulators. Bereits wenige Jahre ohne Erwerbstätigkeit können die spätere Rentenhöhe deutlich verringern. Gleichzeitig zählen die Rentenausgaben Italiens mit 16,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bereits zu den höchsten im OECD-Raum.<BR \/><BR \/>Um den Folgen des demografischen Wandels entgegenzuwirken, nannten die Fachleute mehrere Ansatzpunkte: eine höhere Erwerbsbeteiligung, mehr Produktivität, gezielte Zuwanderung und bessere Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren.<h3>\r\nTeilzeitarbeit und Betreuung können die Rente schmälern<\/h3>Welche Bedeutung die individuelle Erwerbsbiografie hat, erläuterte Luisa Gnecchi, ehemalige Landesrätin für Arbeit und heutiges Mitglied des nationalen Verwaltungsrats des NISF\/INPS. Während durchgehende Erwerbstätigkeit und Vollzeitarbeit eher zu angemessenen Renten führen, müssen Menschen mit saisonaler Beschäftigung oder Teilzeitarbeit mit deutlich niedrigeren Beträgen rechnen.<BR \/><BR \/>Besonders Frauen sind davon betroffen. Kürzere Erwerbsbiografien aufgrund der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, unfreiwillige Teilzeitarbeit und niedrigere Löhne wirken sich langfristig auf die Rentenansprüche aus. Auch fiktive Beitragszeiten können diese Nachteile nicht immer vollständig ausgleichen.<BR \/><BR \/>Gnecchi betonte, dass die Rentenberechnung auf der gesamten Erwerbsbiografie beruht und es keine einheitliche Lösung für alle gibt. Umso wichtiger sei eine individuelle Beratung, damit Beschäftigte ihre Situation einschätzen und rechtzeitig Entscheidungen treffen können.<h3>\r\nZusatzrente als zweite Säule<\/h3>Neben der staatlichen Rente gewinnt die kapitalgedeckte Zusatzvorsorge an Bedeutung. Matteo Caracristi, Leiter des Bereichs Welfare Management bei Pensplan, verwies darauf, dass die Einzahlung der Abfertigung in einen Zusatzrentenfonds steuerliche Vorteile und einen möglichen Arbeitgeberbeitrag mit sich bringt. Damit lässt sich die staatliche Rente ergänzen und das Risiko von Altersarmut verringern.<BR \/><BR \/>Allerdings reicht es nicht aus, lediglich einem Rentenfonds beizutreten. Beschäftigte müssen auch verstehen, wie die Zusatzvorsorge funktioniert und welche Vorteile sie bietet. Andernfalls könne die Komplexität des Themas dazu führen, dass Menschen gar keine Entscheidung treffen.<BR \/><BR \/>Pensplan bietet deshalb seit 2023 Finanzbildungskurse an Schulen an. Hinzu kommen 152 Pensplan-Infopoints in der gesamten Region, die Informationen und Unterstützung zur ergänzenden A<h3>\r\nltersvorsorge anbieten.<\/h3>\r\nWelche Unterstützung bieten Staat und Land?<BR \/><BR \/>Auch die öffentliche Hand setzt auf Maßnahmen, um Beitragslücken zu verringern und Menschen im Alter finanziell zu unterstützen. Eugenio Bizzotto, Direktor der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE), erläuterte beim Webinar die bestehenden Hilfen von Staat, Region und Land.<BR \/><BR \/>Die Region hat eine Rentenabsicherung für Zeiten der Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen eingeführt. Damit soll die Kontinuität der Beitragszeiten gefördert werden. In Südtirol gibt es zudem eine Unterstützungsleistung für über 65-Jährige mit einem ISEE-Wert von weniger als 20.000 Euro jährlich und einem monatlichen Bruttorenteneinkommen von weniger als 1.000 Euro. Die Leistung gleicht die Differenz zum vorgesehenen Betrag aus.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus hat der Staat jüngst Anreize für die ergänzende Altersvorsorge eingeführt, um den Abschluss von Pensionsfonds für Neugeborene zu fördern.<h3>\r\nReguläre Beschäftigung als wichtiger Faktor<\/h3>In der abschließenden Diskussion wurde nochmals deutlich, wie unmittelbar die spätere Rentenhöhe von der Erwerbsbiografie abhängt. Die Teilnehmenden verwiesen dabei auch auf die Notwendigkeit, Schwarzarbeit zu vermeiden und Steuerhinterziehung konsequent zu bekämpfen.<BR \/><BR \/>Reguläre Beschäftigung und korrekt geleistete Beitragszahlungen stärken die Rentenansprüche der Beschäftigten und erhöhen zugleich die öffentlichen Einnahmen. Damit soll verhindert werden, dass fehlende Rentenansprüche infolge irregulärer Beschäftigung später durch öffentliche Mittel ausgeglichen werden müssen.